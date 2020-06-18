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待在家也能上名校課 美國常春藤大學開放450堂課免費任你選！

聯合新聞網 / Cheers

【文／胡立宗　圖／unsplash】

線上與遠端授課的選擇越來越多，美國「常春藤聯盟」就有千門課程可供選讀，而且多數課程可以自訂學習時程，看不懂還可以「暫停」、「重播」，不必擔心跟不上進度。

除了「常春藤」，三大線上授課平台──「Coursera」、「edX」、「Class Central」還有全球其他大學的上萬種各類課程，都可免費選修。

按照主題區分，如：

資料處理

以哈佛的課程為例，包括

－資料角力（data wrangling）

－產能

－視覺化

－物聯網（IoT）

加密貨幣，特別是比特幣

－加密貨幣的基礎介紹

－加密貨幣的技術面：包括定價機制、如何掘礦（mining），如何保值。

程式設計

－Java設計

－哈佛的AI課程，以Python為例。

－普林斯頓的目的性程式設計

－哥倫比亞的機器學習基礎課程

特別課程

．賓州大學算是常春藤大學中較為多元的選擇，除了英文課程，還提供中文、法文、西班牙文課程，如中文的企管學程。

．另外，賓州大學的課單設計中包括「遊戲化」（gamification），也就是如何將原本枯燥乏味的商業或社會問題解決方式遊戲化，讓人學會以遊戲解決問題，但是如果想從頭學軟體設計的，不妨先從基礎開始。

．人文、歷史、藝術、哲學課程（通常列在humanities）：由於這部分個人差異很大，建議可上Coursera、edX或Class Central依照喜好自行選擇。

．法律人的資料處理則可參考此。

線上課程的自由度很高，因此學習者的自律更為重要，特別是書單（syllabus）必須在上課前讀完，免得鴨子聽雷。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》228期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5096536】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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