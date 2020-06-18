快訊

登山失聯11天獲救...楊欣正曾絕望 鞭炮、獵槍聲燃起希望

找神隊友助攻 放大學習的驅動力

聯合新聞網 / Cheers

【文／賴若函　圖／廖祐瑲】

「學習一旦有壓力，快樂就不見了！」身為Yahoo奇摩拍賣暨Yahoo奇摩超級商城事業群業務總經理、五年級生的林燕如此強調。

線上課程潮流未起，就已開始網路進修

早在10年前，大規模開放式線上課程如edX、Coursera都還沒創辦時，林燕就開始透過網路進修。

那時她在鴻海工作，被外派到富士康深圳龍華廠區，「我們部門做的是電子書相關產品，下班後沒事，就透過Lynda（1995年創辦的線上教育網站）補足自己在使用者體驗、硬體相關知識。」

過去10年，林燕大多數運用免費資源學習、部分付費上課，包含Coursera、TED Talks、VoiceTube等，都是她熟稔的平台。

喜歡的課就反覆看，不喜歡的課就別硬上

「我喜歡線上課程的原因，在於能夠充實自我、打發時間、蒐集資訊，」林燕把線上學習當成運動，把握零碎時間，平均每週上2〜3次，每次30分鐘〜1小時不等。

遇到與期待不符的課程，她不會逼自己看完；但也有主題嚴肅、她卻有興趣的課程，會不斷反覆重看，例如TED Talks的演講。

林燕說，早期還沒有太多影片有中文字幕時，她會一看再看，例如談及一場印象深刻、超過3,800萬人次瀏覽的「拖延大師的腦子在想什麼」，她毫不遲疑地講出內容。「影片帶出的重點是，學習本身應該是沒有效期的，要放進日常生活中、沒有壓力的學，不然很容易落入拖延循環中。」

把知識內化，提高腦內資產也了解自己

去年，她參加Yahoo奇摩所屬Verizon集團的領導與管理課程，融合線上、線下形式，在參加完第一天以理論為基礎的實體課後，接下來有8堂線上討論課，透過問題引導，反思執行理論遇到的障礙。

林燕透過課程，認知到自己在60幾種主導行為的驅動力中，最受「有趣」和「自由」影響。

累積多年線上學習經驗的她，建議所有想要初入門者，找出自己喜歡的學習媒介和時間點，「不管多或少，只要開始就是好的。」

最後，她也鼓勵課後必須實地演練，不管是艱澀的理論課、或生活化的烹飪課程皆然，才能把知識真正內化成為自己的資產。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》228期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5096931】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

延伸閱讀

如何讓線上學習學得有效、有紀律？

Yahoo中小企業數位轉型洞察報告：近九成朝電商轉型

餐飲業闢新戰場 Yahoo超級商城餐飲新店數疫情後大增

Yahoo奇摩購物中心 每天上午11～12點限量開賣醫療口罩

相關新聞

比金融危機還慘！台灣無薪假創10年新高…人力銀行曝：會「3件事」公司優先留你

Yes123求職網發言人楊宗斌呼籲勞工，在景氣持續走低下，應設法成為公司「優先留任」、「不考慮砍薪」的人才，把握以下「三要」策略…

發揮追劇精神 5天上完30天的課

在新聞媒體業多年，路怡珍從台灣大學政治學系畢業後，以主持人、主播身分走過兩岸三地。離開主播台，她橫跨科技、財經雙領域，又從電視轉換到網路，雖然媒介大不同，運用線上管道吸收、分享新知的熱忱始終如一。

待在家也能上名校課 美國常春藤大學開放450堂課免費任你選！

防疫在家不知道做什麼？就算待在家，現在也可以上美國常春藤大學所開設的英文課程了！

找神隊友助攻 放大學習的驅動力

10年前就開始透過網路進修的林燕，上過大大小小的免費、付費課程，她發現，要讓自己保持學習動機，除了選擇自己喜愛的課程、剔除不適合的課程，還可以找神隊友來強化個人的學習驅動力！

如何讓線上學習學得有效、有紀律？

線上課程雖然方便，但學習的效率也很重要，能做到「主動積極學習」的人，才是適合的族群。

上班族學習資源一把抓！線上進修、才藝別錯過

上班拚加薪升職跳槽、下班學才藝品味人生，全都可以透過線上學習滿足。《Cheers》雜誌盤點不同領域的線上學習資源，按照功能、熱門課程與常用平台，滿足你自我成長的需求！

3大心法練出「非典型」管理腦

提到蔡恩全，相信大家都記得他在任職於台灣微軟營運長期間屢戰屢勝的佳績，讓員工印象最深刻的是他「帶人帶心」的管理方法。

1500人集體「發電」 拚創意也拚獎金

全家便利商店的1,500名員工發起集體「罷工」——「電力廠」，這麼多人一起發起的活動，其實是因為全家的企業文化勇於創新，讓員工從錯誤中找到更好的路。

不懼失利、成賠率 豪賭一躍成創業推手

創業大夢幾無進展，看著當時才分別滿4歲、2歲的一雙女兒，劉仕豪心底有說不出的心慌：「我不想讓老婆、小孩受苦，也不想讓爸媽失望，但真的就要撐不下去了......。」

沒有那麼痛過 怎麼會知道有多快樂

2019年其實是賴雅妍豐收的一年，接連演出《花椒之味》與《聖人大盜》兩部作品，前者是中性帥氣的撞球選手，後者是高冷霸氣的女強人，南轅北轍的角色選擇，背後藏的都是賴雅妍「走出舒適圈」的決心。

掌握8大要領 用LinkedIn接軌新職涯

面對更嚴峻的求職市場，如何從茫茫履歷海中脫穎而出？LinkedIn與社群招募專家「苦命的人力資源主管」賴俊銘告訴你，寫履歷不是從求職開始，而是平時就要妥善經營，隨時儲備自己的機會庫！

比LINE更好操作！盤點遠端工作專業軟體 通通都免費讓你用

遠端工作與視訊會議的軟體，公司準備好了嗎？如果沒有，主管不妨參考一下《Forbes》的推薦名單。

熱門新聞

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

比金融危機還慘！台灣無薪假創10年新高…人力銀行曝：會「3件事」公司優先留你

待在家也能上名校課 美國常春藤大學開放450堂課免費任你選！

1500人集體「發電」 拚創意也拚獎金

上班族學習資源一把抓！線上進修、才藝別錯過

3大心法練出「非典型」管理腦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。