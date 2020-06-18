找神隊友助攻 放大學習的驅動力

【文／賴若函 圖／廖祐瑲】

「學習一旦有壓力，快樂就不見了！」身為Yahoo奇摩拍賣暨Yahoo奇摩超級商城事業群業務總經理、五年級生的林燕如此強調。

線上課程潮流未起，就已開始網路進修

早在10年前，大規模開放式線上課程如edX、Coursera都還沒創辦時，林燕就開始透過網路進修。

那時她在鴻海工作，被外派到富士康深圳龍華廠區，「我們部門做的是電子書相關產品，下班後沒事，就透過Lynda（1995年創辦的線上教育網站）補足自己在使用者體驗、硬體相關知識。」

過去10年，林燕大多數運用免費資源學習、部分付費上課，包含Coursera、TED Talks、VoiceTube等，都是她熟稔的平台。

喜歡的課就反覆看，不喜歡的課就別硬上

「我喜歡線上課程的原因，在於能夠充實自我、打發時間、蒐集資訊，」林燕把線上學習當成運動，把握零碎時間，平均每週上2〜3次，每次30分鐘〜1小時不等。

遇到與期待不符的課程，她不會逼自己看完；但也有主題嚴肅、她卻有興趣的課程，會不斷反覆重看，例如TED Talks的演講。

林燕說，早期還沒有太多影片有中文字幕時，她會一看再看，例如談及一場印象深刻、超過3,800萬人次瀏覽的「拖延大師的腦子在想什麼」，她毫不遲疑地講出內容。「影片帶出的重點是，學習本身應該是沒有效期的，要放進日常生活中、沒有壓力的學，不然很容易落入拖延循環中。」

把知識內化，提高腦內資產也了解自己

去年，她參加Yahoo奇摩所屬Verizon集團的領導與管理課程，融合線上、線下形式，在參加完第一天以理論為基礎的實體課後，接下來有8堂線上討論課，透過問題引導，反思執行理論遇到的障礙。

林燕透過課程，認知到自己在60幾種主導行為的驅動力中，最受「有趣」和「自由」影響。

累積多年線上學習經驗的她，建議所有想要初入門者，找出自己喜歡的學習媒介和時間點，「不管多或少，只要開始就是好的。」

最後，她也鼓勵課後必須實地演練，不管是艱澀的理論課、或生活化的烹飪課程皆然，才能把知識真正內化成為自己的資產。

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