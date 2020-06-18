如何讓線上學習學得有效、有紀律？

【文／胡立宗 圖／pexels】

線上課程雖然有「隨時」、「隨選」的優點，但想要學習有成效，態度可不能「隨便」。

如果不能自律，不妨選擇有固定時程與進度的課程，由授課教師安排每週進度，照表操課，才能確保學到真功夫。

上課前

１.預習：

預習時要分配時間，簡單的書讀完後，不代表就可以「收工」，不要抗拒挑戰難度較高的書，才不會只學得皮毛，而是能兼顧廣度與深度。

２.環境：

雖然線上課程不受時間與空間的限制，但人的專注力是需要時間集中、也需要環境協助維持。與其隨意地分段學習，不如先把其他雜事處理完，然後留至少40分鐘的完整時間，專心上課。

３.硬體：

手機雖方便，但用在學習上不見得理想，因為畫面過小，關鍵訊息很容易錯過。要上課，最好還是用桌上型電腦，至少也要有筆電或平板。

上課中

１.做筆記：

不只是記下講授重點，方便日後查閱，同時還應該記下有疑問之處，若授課教師之後在講課中解答了最好，如果沒有，下課後自己翻書找答案的步驟不可少。

２.善用暫停、重播、慢速、字幕等功能：

線上課程與實體講課最大的不同就是「客製化」。教師不是按照自己的步調，講完就下課走人，而是學生可以隨時「要求」他暫停、重講。

３.建立自己的學習日曆：

不管是透過手機或電腦，明確地標出你的學習時間！這可以使你在心態上更看重「學習」這件事，不輕易受其他事務影響遞延或排除。

下課後

１.實作：

研究顯示，「光聽不做」的記憶效果是最差的，真的就是「左耳進、右耳出」。聽完、聽懂這堂課後，應該趁著記憶猶新時，實際操作一次。

２.測驗：

虛擬課堂跟實體授課一樣，不靠測驗是無法檢視自己的了解程度。過去念書時的心態，可能是考給家長或老師看，現在則是考給自己看。

３.爭取是否有和授課教師通電話、em或面對面會談的機會：

把線上虛擬的師生關係延伸到線下，能使老師對你留下印象，並深化這段學習經驗。

像這樣，把課前、課中、課後該做的事全都完成，才能說自己「讀好讀滿」了。

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