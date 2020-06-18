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比金融危機還慘！台灣無薪假創10年新高…人力銀行曝：會「3件事」公司優先留你

聯合新聞網 / Cheers

【文／吳佩旻　圖／wallpaperflare.com】

Yes123人力銀行於2020年4月30日到5月13日，針對求職網會員進行「無薪假恐慌與裁員減薪疫外危機」問卷抽樣調查，根據調查顯示，有三分之一的受訪勞工坦承因疫情導致收入減少，每月平均財務缺口達7,224元。

進一步觀察曾放無薪假的勞工，時間集中在10天以內約占7成，但仍有逾1成勞工，曾被公司要求放超過一個月的無薪假。

疫情穩定景氣好轉？企業並不樂觀

2020年上半年將進入尾聲，社會各界期待景氣好轉。然而，企業卻沒如此樂觀。根據Yes123人力銀行調查，有7成5企業認為，實施無薪假將持續成為常態，更有6成3企業評估，到6月底前，放無薪假的情況「會比現在更嚴重」。

進一步分析，企業若被迫「裁員」，首要對象依序會針對：「基層員工」（72.6%）、「基層主管」（28.4%）、「中階主管」（22.1%）、「高階主管」（12.6%），社會新鮮人首當其衝。

轉職、進修考照，勞工積極求生

不少勞工嗅到這波警訊，紛紛未雨綢繆，急尋對應方案。最多勞工選擇「找兼差工作」（58%）、其次是「找新的正職工作」（47.7%）、以及把握時間進修，「去進修補習，學一技之長或考證照」（32.6%）。

已任職2年，擔任餐廳外場人員的Josh（化名），現在每月放無薪假10天，收入少近一半。固定支出的房租與孝親費，加上約會開銷，讓他一度喘不過氣，目前除了申請政府紓困貸款，他更積極賺外快補貼。

Yes123求職網發言人楊宗斌呼籲勞工，在景氣持續走低下，應設法成為公司「優先留任」、「不考慮砍薪」的人才，把握「三要」策略。

1.要「搶事來做」：積極參與公司的專案，讓公司肯定你的重要性。

2.要「展現個人專長」：適時發揮第二專長，如果沒有特殊技能，就趁下班時間進修。

3.要「隨時檢視自我績效」：整理過去一年來的工作成果，只要是對公司帶來正面效益的，如成本下降、業績提升，都包括在內。

他也提醒雇主，依據勞基法規定，資遣預告需依員工資歷長短來決定告知時間：

•工作3個月以上、未滿1年者，10天前預告。

•工作1年以上未滿3年者，20天前預告。

•工作3年以上者，30天前預告。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》228期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5096882】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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