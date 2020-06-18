上班族學習資源一把抓！線上進修、才藝別錯過

【文／陳建銘 圖／unsplash】

AI程式與資訊科技類

在LinkedIn列出的2020年15大新興職業中，高達半數與工程師、開發人員有關，技術類職務仍是職場上需求最大的類別。上班族想累積升遷、轉職等硬實力，自學AI相關或資訊科技類的基礎能力是不錯的選擇。

＊從這裡學

•TibaMe：泛資通訊課程，提供線上、實作、就業養成班。

•六角學院：以前端網頁設計和工程課程為主。

•HiSKIO：價位中等、涵蓋完整的軟體資訊領域課程。

•私塾堂：偏向營造業、製造業所需的程式設計課，例如3D機具模型。

職場技能類

當零工經濟、斜槓工作成為新興工作型態，上班族需要進化成為打不死的職場「小強」，LinkedIn曾公布2020年企業最需要的軟實力前5名：創意力、說服力、協作力、適應力、情緒智商。每一項都值得上班族自我投資。

＊從這裡學

•MasterCheers：職人傳承實戰經驗，以「百工典範」滿足年輕工作者行動學習、即學即用需求。走精品課程路線，目前已有300多堂課程上線。

•sofasoda：除課程外，還有專家線上諮詢，解答職涯疑難雜症。

•大大學院：內容以說書為主。

企管行銷類

針對企管行銷類課程，國內有許多免費資源，如經濟部推出的「中小企業網路大學校」，就有500堂創業、營運理論與實務經驗分享。

＊從這裡學

•中小企業網路大學校：經濟部中小企業處推動，規劃資訊科技、綜合知識、行銷流通、財務融通及人力資源5大領域。

•Google數位學程：全免費內容，包括數位廣告、程式碼基礎等。

•天下創新學院：運用策展方式設計課程，有影音、Podcast，各種行動載具皆可使用。

•得到App：中國線上學習平台，擁有3,500萬用戶、130 門獨家商管大師專欄。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》228期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5096936】

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