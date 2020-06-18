3大心法練出「非典型」管理腦

【文／林若寧 圖／廖祐瑲】

「女兒常說，我就是大家口中的『人生勝利組』。」回顧前半生的打拚，蔡恩全聊起自己的管理人生，笑著說選擇退休確實已經「沒有遺憾」。

蔡恩全的資歷的確精采，最廣為周知的一役，就是在任職台灣微軟營運長期間，短短18個月內，就為台灣微軟締造出業績兩位數成長的漂亮戰功。

不過，在看似「屢戰屢勝」的管理獎座後頭，蔡恩全其實是起跑前最不被看好的選手。

大多數主管都擁有「老虎」的特質，只有蔡恩全，在不同職涯階段接受三次測驗，都屬於性格溫和的「無尾熊」。

3個獨門心法：信任、恢復力、做好準備

問起蔡恩全背後的獨特心法，他哈哈大笑：「說穿了就是3個重點，累積信任存摺、培養受挫回復力、隨時做好萬全準備。這些全是基本功，差別只在肯不肯蹲下來『磨』。」

相信「時運命留給準備好的人」，從入社會開始，蔡恩全的發條從未鬆懈，每一分準備，都埋在日常的扎實累積裡。

作為一個非典型的領導者，蔡恩全深知「他人的成功難以複製」。畢竟，成功的路徑怎能一體適用？但他了解自己「很能忍」，同理心強、善於溝通，這是他人難以仿製的優勢。

這樣的務實態度，幫助蔡恩全得以一次又一次在公司的「信任存摺」中累積資源。

挑戰自我：轉職就像跳火圈，再熱也要闖一遍

帶著這股不服輸的意志力，明知性格溫和，蔡恩全依舊貿然跳入競爭激烈的業務端。儘管像是「跳火圈」，他卻沒打退堂鼓，渴望闖一闖。

任職台灣微軟總經理的第一年，蔡恩全任用了一位美裔海地人擔任人事部經理。第一次面談，對方當著他的面直問：「你的團隊有多少人？其中又有多少人願意為你赴湯蹈火？」

「我當時有點惱怒，心想，這傢伙，居然膽敢挑戰我！」蔡恩全笑著說：「但好多年以後，這個問題居然還是常常浮現在心頭⋯⋯，我很慶幸，現在再問我一樣的問題，我喊得出名字了。

透過管理，幫助對的人、在對的位置發光發熱，比起戰功彪炳、權力薪水，都更讓蔡恩全確信，選了一條跨出舒適圈的路，辛苦當然有，可是一切的打拚，都讓人生沒有白活。

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