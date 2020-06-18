1500人集體「發電」 拚創意也拚獎金

【文／郭依瑄 圖／廖祐瑲提供】

全家便利商店的1,500名員工發起集體「罷工」——「電力廠」，這麼多人一起發起的活動，其實是因為全家的企業文化勇於創新，讓員工從錯誤中找到更好的路。

這是一場由董事長點頭的「罷工」活動，且參加的人數正持續增加中，規模從幾百人擴大到幾千人，其中有員工在短短20分鐘內，成功說服公司掏出1,900萬元！

這場千人規模的「罷工」，其實是全家便利商店的員工，賦予企業文化改造工程「電力廠」的暱稱。

投入大把鈔票、時間，贊助員工來「罷工」？

這麼多人一起「發電」，會是什麼樣的盛況？公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺回憶，去年在總部「發電」時，會議室、辦公桌都坐著滿滿的人，甚至連櫃子上都有同事站在上面進行討論，氣氛十分熱絡。

「本以為這個提案會被反對，沒想到一致通過，現在店鋪預計6月會改裝落成。」藍淯誠回想當天僅用20分鐘就讓董事長葉榮廷一口答應給出1,900萬預算，表情仍舊振奮。

出錢、出人、出時間，為了「這個」一定要做

「全家電力廠對於全家而言，是個企業文化改造的長期工程，」葉榮廷解釋，為了因應將來5G物聯網的時代，全家的競爭者不再只是同業、電商，甚至未來連一台智能冰箱，都可能直接替顧客訂牛奶，成為可畏的潛在敵人。

經營企劃本部副本部長林翠娟表示，其實全家早在2007年就開始打造深度溝通、自我當責、思考變革的企業DNA。

總經理背起背包，到各地陪員工吃午餐

每一個月會有1〜2次，全家總經理薛東都背起背包、帶著總公司兩位公關同仁到台灣各地的全家便利商店，陪員工吃午餐，最遠還曾跑到台東。

有人問：「總經理，要怎麼每天都熱情滿滿的去上班？」薛東都打趣地回答：「你以為當總經理就不會厭世嗎？我每天早上起來看到鏡子，也是告訴自己要加油。」引來員工一陣笑聲。

不斷試錯的公司文化，讓員工踴躍發言

「全家『一勝九敗』的容錯文化，鼓勵員工勇於嘗試創新，從錯誤中找出更好的路。」

葉榮廷相信，從自己出發，到每個員工，若都能不斷創新、試錯、積極地修正，全家會愈來愈好，最終成為消費生活的領航者。而「電力廠」專案，就是帶領全家往前走的重要工具。

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