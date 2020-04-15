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視訊面試怎麼做？4個準備讓你完美秀自己

聯合新聞網 / Cheers

【文／陳建銘　圖／pexels】

2020年武漢肺炎衝擊全球職場，不論是企業基於防疫需求，或是求職者有意爭取海外機會，視訊面試都是必要關卡。曾任職聯合國、擅長國際談判的鄭宇庭教你視訊面試不卡卡！

準備１：環境選擇

與一般面試不同，面試者必須自行排除無法掌握的訊息干擾、確保環境舒適度。

談起視訊面試，2019年出版《外商、大企業求職秘笈》的作者鄭宇庭提醒，首要工作是確保軟硬體設備正常。

視訊面試雖然比起跨國會議較為輕鬆，仍應確認鏡頭、耳機、麥克風和網路狀況，若因設備問題延遲面試時間，對面試官、對方企業都很失禮。

準備２：衣著打扮

視訊面試時穿著正裝，有助恢復嚴肅心態。

衣裝代表面試者的重視程度，也決定給面試官的第一印象，讓自己看起來專業，令面試官覺得備受尊重，就成功了一半。

曾有面試者上半身穿正裝，下半身則著輕便家常服參加視訊面試。儘管視訊時，畫面只會出現上半身，但她認為這反而對自己不利。

準備３：溝通細節

因為操作視訊設備，可能導致談話時間、內容無法掌握細緻程度。

開始視訊面試後，可能會有兩種情境：一對一，或是一對多。

在一對多情境時，要確定問題源於哪一位面試官。面試者很容易因為視訊面試，沒有清晰辨識問題來源，導致答非所問。

與面試官對談時，肢體動作也要留心。

準備４：語言及文化理解

爭取海外工作多以英文面試，面試官聽得懂你的語言邏輯嗎？

語言是基本功，也是面試者無法繞過的關卡。

她強調，唯有清楚掌握自己的優缺點，並透過再三練習陳述用外語表達，才是通過視訊面試的不二法門。

她也提醒，面試時應善用臉部表情，盡可能保持微笑，直視面試官眉心，有助於面試官理解面試者的心理狀態。

鄭宇庭認為，無論實體還是視訊面試，真正的面試準備工作應該早在前期就做完了。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》227期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5096547】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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