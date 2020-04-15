掌握8大要領 用LinkedIn接軌新職涯

【文／陳建銘 圖／pexels】

面對更嚴峻的求職市場，如何從茫茫履歷海中脫穎而出？LinkedIn與社群招募專家「苦命的人力資源主管」賴俊銘告訴你，寫履歷不是從求職開始，而是平時就要妥善經營，隨時儲備自己的機會庫！

在LinkedIn上，有兩類用戶：一種是當下有積極求職意願者，如社會新鮮人、想轉職的工作者；另一種則是目前工作穩定，但對新機會也不排斥，時常關注就業市場水溫的被動求職者。

不論急不急著求職、轉職，經營LinkedIn的好處是：隨時有機會上門。個人也可藉此保持警惕，時時衡量自我職場行情。

善用４大功能，從茫茫履歷海中脫穎而出

現任網訊科技人資經理，同時經營「苦命的人力資源主管」部落格與同名Facebook粉絲專頁的賴俊銘，以個人經驗歸納出LinkedIn的4大效益：

❶曝光：將LinkedIn個人檔案欄位填寫完整。完善程度愈高，LinkedIn愈容易推播給企業端。

❷連結：有計畫地連結高品質1度人脈。例如想找工作，就可以連結目標公司的人資和相關職務主管。

❸交流：LinkedIn所有動態都是公開的，新鮮人可以透過積極按讚、留言回覆對象動態，加深對方對自己的理解。

❹轉換：不論是人才求職、企業求才，或是一般工作者想尋求商業合作，透過LinkedIn保持連結，都能轉換更多媒合機會。

秀出４大視覺亮點，打造高辨識度個人品牌

工作者應把「如何讓他人找到我？」作為基本原則，以此布局在LinkedIn上的關鍵字。其中的4大視覺重點是：

❶照片：LinkedIn統計顯示，照片有無將會導致瀏覽度差距14倍之多！所以，別嫌麻煩，請攝影師為自己好好拍張專業形象照。

❷名字：建議中英文並列，盡可能使用原生英文名，不要使用中文英譯（即護照英文名稱），因為潛在合作對象難以記憶，也不容易搜尋。

❸頭銜：常見用法是「公司和職稱」，但賴俊銘指出，下方工作經歷欄位已經昭示「現職」，可不必重複。

❹簡介：說明自己是誰？對工作的規劃是什麼？為什麼要和我來往？以具體成績和量化數字說明工作成果，還可呈現多媒體履歷。

讓人脈環環相扣，未雨綢繆建立機會庫

由於LinkedIn上的人脈層層遞進，「傳遞訊息」限於1度會員，「搜索」僅會出現3度以內的會員。因此，如何擴大並管理自己在LinkedIn 上的人脈網絡，決定了未來能儲備多少潛在機會。

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