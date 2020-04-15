沒有那麼痛過 怎麼會知道有多快樂

【文／盧智芳 圖／廖祐瑲】

2019年其實是賴雅妍豐收的一年。接連演出《花椒之味》與《聖人大盜》兩部作品，而最近殺青的《逃出立法院》，則把賴雅妍的自我挑戰再推到新高點：從題材、自我演繹到拍攝環境，都全面打破賴雅妍的「慣性」。

Q：為什麼接下《逃出立法院》這角色？

這個角色跟這部電影的類型，跳出了我的舒適圈，從導演到劇組，都是一群很年輕的人，他們的思考完全跳脫過去電影的邏輯，「哇，你們到底在想什麼？」我就像把自己歸零，像個新人，放下從前習慣的表演方式，在這個劇組裡重新塑型。

Q：「走出舒適圈」的另外一面，往往是「不舒適」，你怎麼克服這「不舒適」的過程？

以前當演員時，我常常給自己很多「設定」，比如不善良、不勇敢的角色我不接，或是恐怖片因為我會怕，不接。但這部片很妙的是，它除了是嘲諷喜劇，還是活屍片！

就是因為太不舒適，一回到飯店，快樂竟然加倍。真的是「你沒有那麼痛苦過，怎麼會知道快樂有多快樂」。重點是在轉換環境的過程中，怎麼去平衡自己的心態和身體。

Q：演藝圈是個十分競爭的環境，與脆弱的共處之道，也是你用來看待競爭的態度？

以前我會覺得無論如何都要贏，但之後我漸漸發明了一套「第二名的哲學」。

我從小就習慣只上從門口數第二間的廁所（笑），因為我讀小學時負責打掃第二間，總讓我覺得第二間特別乾淨。後來想想，因為大家都先看第一間，所以第一間最多人去，也最髒；最後一間少人去，有些人就不打掃，也很髒。於是不管停車格、住房間……，我都自然而然選擇第二個。

我希望永遠在名單中，但眼前有一個想追求的目標，永遠可以更進步。只要別當最後一名就好，最後一名太沮喪了。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》227期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5096538】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】