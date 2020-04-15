比LINE更好操作！盤點遠端工作專業軟體 通通都免費讓你用

【文／胡立宗 圖／Google Hangouts、Microsoft Teams、Zoho、Zoom】

新冠病毒全球延燒，不管雇主願不願意，都得同意員工在家工作，遠端溝通、視訊會議等軟體變得更為搶手。

《富比士》（Forbes）整理了部分軟體，其中包括免費與3至6個月試用期，不妨參考看看：

（ZOOM因日前爆發資安疑慮，教育部已於2020年4月7日起禁用。）

Adobe

以用戶經驗來說，CC的強處在於方便創意與設計功能。視訊會議用的Connect，學校、企業、政府在7月1日前註冊帳號，都可免費使用90天。

Cisco Webex

主攻教育與醫療，免費版現在開放100人同時連線，且會議時間不限。用戶經驗指出，如果會議對象包括其他公司，且考慮硬體相容性、參加人數，則Cisco Webex優於一般軟體。

Dropbox

優點是幾乎所有系統都能使用，操作介面簡單，不過目前僅限於檔案分享。原本收費的Dropbox Business，現在開放NGO與非營利用途可免費使用6個月。

Facebook的Workplace Advanced

急難救助與政府部門在6月30日前登記，可以免費使用12個月。

Google的Hangouts Meet

G-Suite用戶與G-Suite校園版可免費使用進階版。

Microsoft

Teams的免費版不再限制會議人數（300人以內）。Office 365基本版也可免費使用6個月，包括最常用到的Word與Excel。另外Windows系統就有附贈的OneDrive也可以遠端分享Word或Excel等檔案。

Salesforce

主要用於客戶關係管理（CRM），現在開放醫療團體免費使用。

Slack

優點是群組管理，不同議題不會互相干擾，現在開放付費者免費升級，標準版用戶不限250人。

Zoho

曾獲《PCMag》評為CRM首選，一般認為相容度、穩定度都高，目前的優惠是月費減免3個月。

Zoom

《CRS》排名第一的視訊會議軟體，一般認為「物美價廉」，疫情升溫後股價一飛衝天。但是會議人數限10人，且不得超過40分鐘。

最後，在選擇遠端工作軟體時，主管必須注意相容性，某些軟體雖然免費，但相容度低，還是會讓工作效率降低。

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