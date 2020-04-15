不懼失利、成賠率 豪賭一躍成創業推手

【文／林若寧 圖／劉仕豪提供】

創業大夢幾無進展，看著當時才分別滿4歲、2歲的一雙女兒，劉仕豪心底有說不出的心慌：「我不想讓老婆、小孩受苦，也不想讓爸媽失望，但真的就要撐不下去了......。」

這是一場只有兩成把握的豪賭。

「每個人開口，都先問我團隊多大、有多少績效，」但公司不只沒員工，甚至連辦公室都沒有，哪來的績效？劉仕豪話說得坦白：「我就只能端出我的誠意，請他們相信我一次。」

南進第四次成功？膽識、懂民情是關鍵

也許是命運被他的傻勁打動，3年後，劉仕豪一手推動的印尼跨境電商加速器Rocketindo（印尼火箭）一躍成為台灣品牌業者進軍印尼市場的重要推手。

分析這場豪賭勝利的理由，膽識當然是籌碼，但劉仕豪在印尼繳了高額學費才換來的血淚經驗，才真正是他翻身成功的關鍵。

他在印尼創業3次，每次產業都不一樣。第一次投資水泥廠，慘賠一千多萬加上掙扎兩年，他痛心宣告放棄。

第二次想做貿易，於是他回頭找老東家，聯繫3M印尼總公司，想引進印尼沒賣的3M防蟎枕頭，自己做經銷商。

「進了市場才發現，價格不對、商品也不對。印尼根本沒有塵蟎問題，商品從台灣製造、進口，關稅又重，幾乎沒利潤，」劉仕豪說，語氣滿是疲憊。

第三次，則是仿照好事多（Costco）大量購買、壓低價格的模式做線上商城，但印尼消費者壓根不習慣這樣消費，半年後拿不到融資，再度黯然收攤。

先習慣當地生活，不斷試錯、在地化

「我意識到不能把外商那一套直接複製到印尼來，」劉仕豪說。許多創業家鎩羽而歸，多是找不到和當地人的相處之道，更遑論市場洞察。

劉仕豪直言：「想在印尼開疆闢土，得有能耐激發員工向心力。還有，不要妄想在人事上壓低成本，正因為好人才難求，所以老闆才更要敢給。」

過去的慘痛經驗，成為劉仕豪輔導客戶邁向成功的利器。至今，Rocketindo已協助台灣20個企業插旗印尼，也累積出其他人難以取代的市場經驗。

市場潛力、人口紅利、高速成長的網路使用率，都正推著東南亞乘風而起。劉仕豪用自己逆境翻身的創業故事證明，不行動，再好的機會都是空話。

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