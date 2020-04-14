快訊

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

美軍太平洋戰力告急：羅斯福航母第1起水兵病死 累積585確診

一雙針灸也寫程式的手 情境學習啟動斜槓人生

聯合新聞網 / Cheers

【文／陳建銘　圖／卓杜信】

「你看，就算醫生也要發展斜槓，」32歲的吳沛燊半開玩笑說。他調侃自己，即使屬於醫師、律師、會計師「三師」之一的醫師，一樣受疫情波及。

面對突發衝擊，吳沛燊的避險之道就是多角化經營。過去，他因興趣從台灣大學電機工程學系轉到醫學系，成為醫師後，又自學資料科學，目前他的「副業」，就是協助多家知名企業整合內部的資料系統。

起於討厭寫病歷，從解題中培養雙專長

在台大醫院擔任住院醫師時，吳沛燊最討厭每天花費1、2小時填寫病歷，壓縮臨床診治的時間。

他發現，若能將電腦資料自動整合，就不需要手動抄寫。在詢問IT部門未果後，他決定自學程式語言解決問題。

由自覺到自學，開啟了吳沛燊的斜槓人生。對他來說，解決問題是學習的最大動力，而「情境式學習」又最有利養成新專長。採訪時吳沛燊嫻熟地打開表單，說明他在診間將病患資料輸入特定表格，通過自己撰寫的程式，就能迅速得知病患簡史，方便他「對症下藥」。

將熱忱練成專業，從零工一躍成斜槓

吳沛燊語速放緩，解釋所謂「高門檻」，意味著夠專業，也就是不怕踏入人跡罕至的道路，才能跨越他人難以到達的里程碑。

兩份工作都很忙，吳沛燊認為，需要休息、充電是人之常情，他也不例外。重點是做起來有樂趣，自然就不覺得累。

職場瞬息萬變，從長遠看，眼前的疫情不過也就是一次壓力測試，工作者與其焦慮恐慌，不如正面思考，想想如何提升自己的耐受度，發展新專長，藉此闖出另一片風景。畢竟，「人生是無限賽局，重點是要怎麼繼續走下去！」吳沛燊說。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》227期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5096539】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

相關新聞

調查／2020新世代最想進哪些企業？星宇、路易莎擠掉老品牌

為理解社會新鮮人的求職意向與工作觀，《Cheers》雜誌連續執行15年「新世代最嚮往企業調查」，公布由3,387名大學與研究所應屆畢業生填選的前100名嚮往企業。對1990年代後期出生的Z世代職場新鮮人來說，誰才是理想頭家？

一套防禦性管理 72小時完成抗疫布局

資本額25億台幣、2019年創造300億台幣營業額，45年紡織大廠旭榮，布局亞、美、非3大洲，分列7國共17間廠房，全球員工人數超過1萬人。面臨新冠肺炎突然來襲，旭榮如何在72小時內就完成決策，甚至超前進度復工？

一雙針灸也寫程式的手 情境學習啟動斜槓人生

疫情影響期間，不管是被迫放長假還是短假的上班族，不妨可以利用多出來的時間審視自己的人生規畫，發展斜槓人生。

開啟刷臉時代 隱形冠軍的有感革命

講到訊連科技（CyberLink），你腦海中可能第一個浮現的是影音剪接軟體的經典之作「威力導演」，或是在市場屹立超過20年的播放軟體PowerDVD。不過在2020年第一場全球科技盛會國際消費者電子展（CES）上，訊連最引人注目的卻是臉部辨識與邊緣運算的整合能力。這家台灣本土軟體大廠，如何開創這塊嶄新戰場，成為「台灣硬體背後的隱形冠軍」？

想哭就盡量哭吧 這不是丟臉的事

從日本桌球天后到台灣媳婦，從為人妻再到為人母，像是從不凡歸於平凡，但對福原愛而言，卻才正是一場華麗的轉身，新的屬於她的扉頁已然展開。一直覺得是為球迷打球的福原愛說：「我覺得我的任務結束了。」如今，她終於可以為自己而活。

新年瞄準新商機

市場每年都在改變，去年做對的事，今年繼續做不一定對；同樣地，以前沒人做的事，也不代表現在不會是門好生意。

哲學到底紅什麼？思辯情緒、困境都靠它

人生是所探索不完的學校，在艾倫．狄波頓的「人生學校」，預備了克服焦慮與恐懼，與他人建立有意義連結的上手秘訣。成立12年、據點遍及全球11個城市，致力於用哲學思維培養當代人的情緒技能。最夯的荷蘭據點，1年營業額甚至上看6、7000萬元。

一支「Pakipaki」影片 森永製菓冰棒銷量翻3倍

如何利用ASMR行銷？森永製菓只靠一支「咬冰棒聲音」的影片，銷量就翻3倍！

年後轉職 從面試就守住權益

尋找更好、更適合的工作環境是人之常情；不過從開始求職到加入新團隊，從勞動權益出發，有哪些不可忽略的「眉角」？

2020全球「潮」商機

迎向2020年，有學者用「悶久了的休火山」形容消費市場，在全球經濟成長趨緩的時刻，台灣卻被國際媒體看為是下一波有動能出頭的小國，消費市場如何買？如何賣？十大潮商機，為你一一來解讀。

一人入住 共享無國界住宅

BORDERLESS HOUSE 2008年在日本以社會企業形式成立，提倡和外國人一起居住的共生住宅（share house）。2014年進軍台北，BORDERLESS HOUSE TAIPEI目前已有20間物件可供選擇。點開官網，你會發現一位難求！

掌握2020理財趨勢

中美貿易戰、香港局勢、台灣大選...，有哪些事情將可能影響你的理財規劃呢？2020的最新趨勢都在這裡了，新的一年想要認真理財的你千萬不能錯過！

熱門新聞

調查／2020新世代最想進哪些企業？星宇、路易莎擠掉老品牌

一套防禦性管理 72小時完成抗疫布局

一雙針灸也寫程式的手 情境學習啟動斜槓人生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。