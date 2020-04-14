一雙針灸也寫程式的手 情境學習啟動斜槓人生

【文／陳建銘 圖／卓杜信】

「你看，就算醫生也要發展斜槓，」32歲的吳沛燊半開玩笑說。他調侃自己，即使屬於醫師、律師、會計師「三師」之一的醫師，一樣受疫情波及。

面對突發衝擊，吳沛燊的避險之道就是多角化經營。過去，他因興趣從台灣大學電機工程學系轉到醫學系，成為醫師後，又自學資料科學，目前他的「副業」，就是協助多家知名企業整合內部的資料系統。

起於討厭寫病歷，從解題中培養雙專長

在台大醫院擔任住院醫師時，吳沛燊最討厭每天花費1、2小時填寫病歷，壓縮臨床診治的時間。

他發現，若能將電腦資料自動整合，就不需要手動抄寫。在詢問IT部門未果後，他決定自學程式語言解決問題。

由自覺到自學，開啟了吳沛燊的斜槓人生。對他來說，解決問題是學習的最大動力，而「情境式學習」又最有利養成新專長。採訪時吳沛燊嫻熟地打開表單，說明他在診間將病患資料輸入特定表格，通過自己撰寫的程式，就能迅速得知病患簡史，方便他「對症下藥」。

將熱忱練成專業，從零工一躍成斜槓

吳沛燊語速放緩，解釋所謂「高門檻」，意味著夠專業，也就是不怕踏入人跡罕至的道路，才能跨越他人難以到達的里程碑。

兩份工作都很忙，吳沛燊認為，需要休息、充電是人之常情，他也不例外。重點是做起來有樂趣，自然就不覺得累。

職場瞬息萬變，從長遠看，眼前的疫情不過也就是一次壓力測試，工作者與其焦慮恐慌，不如正面思考，想想如何提升自己的耐受度，發展新專長，藉此闖出另一片風景。畢竟，「人生是無限賽局，重點是要怎麼繼續走下去！」吳沛燊說。

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