一套防禦性管理 72小時完成抗疫布局

【文／陳建銘 圖／旭榮集團提供】

危機下尤其能見真章，台灣起家的紡織大廠旭榮集團，位在中國江蘇常州工廠不僅是第一批2月10日準時復工的企業，越南廠房更是獲得中國轉單。

對這項成績，旭榮執行董事黃冠華並不居功，「體系成功，不是我個人英雄。」

平時建立防禦管理體系，隨時迅速反應

黃冠華口中「防禦性管理」，就是平時架構好主管與員工溝通的體系，戰時要用時已經「內建」好，不用額外新增，就能迅速反應。

這個體系建立在矩陣式組織和雙軌制上。矩陣是垂直企業體與橫向功能性部門交叉：各BU（Business Unit，商業單位）與功能單位如財務皆有各自群組；而雙軌制則是由「總管理處」負責「人、財、技術」部門為一軌、各廠房負責「物料、生產」又一軌。體系劃分明確，只要決策者下達決定，員工馬上行動。

黃冠華回憶，過年前收到疫情消息，他馬上召開高層主管會議，只問：「這會不會出人命？」一牽涉到員工健康安危，大型決策單位全部進入戰時待命狀態。

危難當前，仍充分授權加快決策速度

反應雖快，也得快速確立優先戰略目標，以免白費力氣。

1月23日武漢宣布封城，1月25日集團已經擬定好方向，第一時間確認中國籍幹部健康情形，無疑慮者儘早離開中國。總管理處立刻確認各地人力、財務狀態，如有缺口則先擢升當地幹部，或調動退休員工。72小時內完成應變，一併告知供應鏈夥伴。

加快決策速度的關鍵，是「充分授權」。黃冠華直言，在旭榮「沒有共同決策這回事！」集團內協作時，按事件重要性分類決策者層級，分別是老闆、主管、員工。

問黃冠華，管理階層面對危機絕對不能犯的錯誤是什麼？他豎起3根手指，一一折起，嚴肅地說：「法律、文化、人情。」

危機就是轉機，透過新冠肺炎這場燒遍全世界的大火，有準備的企業反能煉出真本事，面臨新冠肺炎突然來襲，靠平時搭建體系迅速應對危機。

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