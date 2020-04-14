調查／2020新世代最想進哪些企業？星宇、路易莎擠掉老品牌

【文／賴若函 圖／Unsplash】

台積電四度奪魁，11家新進企業入榜

統計近3年的調查結果，有6家企業連3年出現在「新世代最嚮往企業調查」Top10，包括台積電、Google台灣、誠品、鴻海、長榮航空與中華航空。不少新面孔也受新鮮人青睞、初次進入百大行列，包括星宇航空（21）、台中榮總（28）、台塑（45）、NIKE台灣（48）、路易莎咖啡（50）、桃園國際機場（52）、Ａdidas台灣（54）、工研院（59）、寬宏藝術經紀（75）等。

▲2020年新世代最嚮往企業Top 20。

想當友善企業？必備新人訓練、暢通溝通管道

當問到「一家對職場新鮮人友善的企業須具備什麼？」時，「擁有完整的新人訓練」登上榜首，其次是「上下溝通管道暢通」、「容忍新鮮人有一段適應期和犯錯期」，並且連年蟬聯前3名。

▲新鮮人最在意是否有完整的新人訓練。

務實Z世代，6成期待薪水不低於3萬

談到「第一份工作的合理薪資是多少？」《Cheers》雜誌調查發現，新鮮人對勞動條件的期待比往年更高，對首份工作的期望待遇落在每月25,001～30,000元選項的最多、佔總人數30.8%。

▲63.6%新鮮人期待首份薪資不低於3萬。

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※調查方法說明：

本調查總計對全台灣199個大學科系的應屆畢業生進行郵寄問卷調查，根據教育部公布107學年度各大專院校的人數與科系分布狀況，採分層比例抽樣法。第一層依大四生與碩二生的人數比例，第二層依教育部公布之學系11大領域比例，第三層依各學類的公私立大學院校比例。各層比例確立後，再隨機抽取校系（隨機抽取的機率依各校系的實際人數比例）。

※問卷調查時間：本調查於2019年11月7日至2020年1月3日進行。共發出4,822份問卷，有效回收問卷3,387份，回收率為70.24％。公立大學占35.99％，私立大學占64.01％；大學應屆畢業生占84.5％，研究所應屆畢業生占15.5％。

※調查執行：天下雜誌群調查中心熊毅晰、蘇碧婷；《Cheers》雜誌編輯部。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》227期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5096577】

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