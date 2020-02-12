開啟刷臉時代 隱形冠軍的有感革命

【文／張道宜 圖／unsplash】

「2％，讓我再強調一次這個數字，」訊連科技董事長暨執行長黃肇雄在2019年5月，一年一度的台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）大會上，展示旗下的人臉辨識技術FaceMe近期全球競賽排名後，接著提到這個關鍵數字。

2％，指的是訊連人臉辨識技術FaceMe的兩種規格，「超高準確模型」（Ultra Precision Model）與「高準確模型」（High Precision Model）的規格需求上，後者的檔案容量僅4.6MB，只有前者（250MB）的2％。

「我認為這比排名更重要，」黃肇雄在演說中強調，「這意味什麼？意味著運算要求大大降低，不需要旗艦等級驍龍800系列處理器，只要相對入門的400系列與英特爾賽揚（Celeron）系列處理器就可以運算。」

電梯、車牌都能辨識，生活應用比你想像得多

「人臉辨識的應用情境真的多到不行，很多是我們沒想到、客戶幫我們想到的，」訊連科技資深副總經理暨首席營運長古媄君笑說。

基於安全需求，住宅或是辦公大樓電梯，也陸續導入人臉辨識技術。全台灣前3大電梯製造商的崇友實業，正是訊連科技的合作夥伴。另外，宏碁電子的邊緣運算裝置aiSage，也將FaceMe導入電子看板、百貨公司與長照機構等使用場景。

此外在尋找失竊車輛，也能透過影像辨識挑出車牌，就算遇到刁鑽角度或下雨，也能透過AI校正影像，節省人力。

從影像剪輯到AI，全球市場正在開啟

一家從播放與影像剪輯起家的軟體公司，跨足到人工智慧、影像辨識甚至到邊緣運算，除了尖端技術，更重要的還有累積20年的整合及服務經驗。

古媄君坦言，在人臉辨識市場，除了世界級的技術，將概念化為現實的執行力，以及顧及客戶需求的整合能力，也是他們的獨門優勢，「為什麼很多客戶直接向SI（系統整合商）指名要用訊連的技術？因為在選擇人臉辨識引擎時，看的還是支援的能力。」

發展不到兩年，FaceMe已經吸引客戶與媒體的目光，當世界級辨識技術，能埋入更便宜、更普及的裝置，這已經不只是訊連的世界盃──這場考驗人類想像力的國際賽才正要開始。

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