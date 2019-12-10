掌握2020理財趨勢

分享 facebook

【文／張道宜 圖／翁羽汝插畫】

在日常理財中，影響台灣人最大的無非是保險與稅務。2020年政府新法規陸續出台，對於工作者及家庭有哪些不可忽視的影響？

影響１：儲蓄險變貴 投資型產品可能有新亮點

台灣人最愛的儲蓄險及類定存保單，2020年在金管會出手提高保障限制下，包括台幣和美元、日圓、澳幣、人民幣等外幣保單的保費確定調漲。

「明年在保險這一塊，保障型商品在銀行通路賣的比重提高，繳費年期拉長，可能會是行銷重點，對於重視保單收益的人，投資型保單可能會重新上來，」捷安達國際保險經紀人公司董事長吳鴻麟分析，「但從保戶這端，建議不同的職涯階段，要搭配不同年期的保單。」

吳鴻麟舉例，以一位25歲的年輕上班族，如果保一年期的定期壽險，100萬的保費，一年600多元新台幣，負擔大為降低，「當然短年期保單隨著年齡增長，保費也會提高，但還是能讓低薪族得到保障，等到收入提高再轉向長年期保單。」

影響２：實支實付保單 最多買3張

過去實支實付保單必須要收據正本才能請款，等同於局限一家保險公司理賠，後來有保險公司為了便利民眾，提出「副本理賠」的實支實付醫療保單，不要求收據正本，只要向醫療院所申請收據副本，就能向多個保險公司申請理賠，「這主要是要補償一些非醫療院所支出，例如看護費用，或是請假在家的薪資損失，都是醫院單據不會列出的。」

但這種便利民眾的措施，卻面臨道德風險。吳鴻麟解釋，因為有民眾明明可以出院，但因買了多張醫療險，「他一天可以領3,000元，7張保單就可以領2萬1，覺得自己只住一天不划算，要求多住幾天。」

雖然金管會「3張」限令不溯及既往，過去保戶不受影響，且意外險與醫療險分開計算，等於保護最高可以買到6張，「但基本上3張也是夠了，」吳鴻麟坦言，「主管機關並沒有限制副本理賠，已經給了很大的彈性。」

影響３：「林若亞條款」上路 高薪族才有利

所謂「林若亞條款」或「名模條款」，其實就是薪資可核實減除。過去計算所得稅時，薪資所得計算是收入扣除掉固定額度的「薪資所得特別扣除額」，也就是20萬元。「這隱含了上班族的工作成本就是20萬元，但薪資收入也是有高低，薪資愈高所需要的花費可能也愈多，因此定額可能就不適合，」惠譽會計師事務所主持會計師鄭惠方分析。

分享 facebook

【全文未完，完整內容請見《Cheers》225期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5095695】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】