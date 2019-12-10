逆向思考 不讓人性誤導投資

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【文／陳建銘、張道宜 圖／pixabay.com】

你是投資還是賭博？

不要情人眼裡出西施

所有物有其價值，但人往往會高估

人生總有幾段難忘的戀情，股票也是——尤其是你已經持有在手上的。然而，若因此愛上投資標的，捨不得賣，你可能會因為「稟賦效應」（Endowment Effect）錯失投資判斷的最佳時機。稟賦效應是指對於自己所擁有事物的評價，會高於你沒有這項事物時。

例如，當股價應獲利出清，你相信價格還會更高而錯失時機；當公司基本面出現問題，應認賠殺出時，卻期盼有天能起死回生。又例如HTC手機當道時，宏達電股價一飛沖天；即使之後股價大幅下跌，跌勢不停，仍有分析師相信奇蹟終會出現，只是還沒發生。

● 解方：建立並且遵守量化的投資紀律，同時多方參考正反意見，而不是一味尋找支持自己的論點。

你是理財還是消費？

別掉入「鬼話」陷阱

理專有業績壓力，但不應該由你承擔

「愈是看不懂、聽不懂，就愈有價值，」杜克大學心理學與行為經濟學教授丹‧艾瑞利這句話，點出許多人們在投資或消費上的謬誤。

從「回饋」、「綠色」、「共享」，各種文字魔法讓消費者更心安理得，卻也因此忽略背後風險。

在投資上也是如此，以台灣投資人最愛的高收益債基金為例，「高收益」聽起來很美妙，但實情是這些公司經營風險較高，違約可能性較大，又稱「垃圾債」。

● 解方：買產品不要只仰賴銷售文案，尤其是理財商品，則是要更進一步研究，剝開話術陷阱，比較條約與門檻。

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【全文未完，完整內容請見《Cheers》225期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5095692】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】