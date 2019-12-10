耶魯學生搶爆！3百年來最夯選修課「快樂學」

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【文／林若寧 圖／廖祐瑲、卓杜信】

每個人都渴望幸福快樂，但多數時候，壓力和焦慮卻如影隨形。連看似「人生勝利組」的美國長春藤名校耶魯大學學生，都對「如何快樂」這個問題的答案趨之若鶩。

耶魯大學教授勞麗‧桑托斯（Laurie Santos）開設了一門名為「心理學與美好生活」的課程，從科學角度解析「快樂的理由」。

這門課不談怎麼賺錢、如何成功，只教學生一件事：如何讓自己更快樂。

2018年開課，竟吸引了近四分之一的耶魯大學在校生選修，寫下耶魯大學創校316年來最火紅的選課紀錄。

桑托斯指出，在追求快樂的路上，有兩大挑戰：打破直覺、建立習慣。追求快樂有時必須抗拒大腦的慣性。比如有錢、有房，不見得真能使人更快樂，在排隊時和陌生人交朋友，反而有益身心健康，這樣的概念雖然違反多數人的直覺，卻很值得一試。

透過培養快樂的好習慣，把快樂視為一種生活運動，桑托斯鼓勵大家身體力行。在耶魯大學的課堂中，學生須完成一連串的「快樂」作業，包括每天空出10分鐘紀錄值得感謝的人事物、以及放下Facebook和Twitter，與家人面對面溝通。追求美好生活就像鍛鍊肌肉，在生活中努力實踐，才是面對壓力的關鍵解方。

今年10月，桑托斯首度來台公開演講，以科學研究為基礎，濃縮課堂上的研究精華，歸納出10個關於快樂的洞察。每一點都不困難，想要更快樂的你我，不妨現在就為人生創造改變。

洞察1：看見「還有半杯水」（We can control more of our happiness than we think.）

這世界上，有人悲觀，有人樂觀；有人積極，也有人消極。難免有人懷疑，快樂是不是老早就注定好了？也許和出生時的基因有關係？

為了釐清這一點，科學家研究雙胞胎的基因差異。結果發現，並沒有所謂的「快樂基因」，而且人類可以控制快樂的能力，其實超乎想像。舉個簡單的例子，如果眼前有半杯水，你腦中的念頭是「只剩一半」或者「還有一半」？光是這麼微小的轉念，就決定了你的情緒。

換句話說，每個人都可以決定自己的快樂程度，端看你解讀事物的角度，是著重在「失去多少」，還是「擁有多少」？

洞察2：看穿人生戲碼（Our life circumstance don't matter as much as we think.）

不快樂的時候，我們常覺得是環境的錯。房子太小、車子太破，戶頭的存款也不夠。這麼說來，如果可以避開一切倒楣的鳥事，我們想必會更快樂吧？

研究顯示，其實生活對快樂的影響並沒有想像中大。

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【全文未完，完整內容請見《Cheers》225期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5095425】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】