耶魯學生搶爆！3百年來最夯選修課「快樂學」

【文/林若寧 圖/廖祐瑲、卓杜信】

每個人都渴望幸福快樂,但多數時候,壓力和焦慮卻如影隨形。連看似「人生勝利組」的美國長春藤名校耶魯大學學生,都對「如何快樂」這個問題的答案趨之若鶩。

耶魯大學教授勞麗‧桑托斯(Laurie Santos)開設了一門名為「心理學與美好生活」的課程,從科學角度解析「快樂的理由」。

這門課不談怎麼賺錢、如何成功,只教學生一件事:如何讓自己更快樂。

2018年開課,竟吸引了近四分之一的耶魯大學在校生選修,寫下耶魯大學創校316年來最火紅的選課紀錄。

桑托斯指出,在追求快樂的路上,有兩大挑戰:打破直覺、建立習慣。追求快樂有時必須抗拒大腦的慣性。比如有錢、有房,不見得真能使人更快樂,在排隊時和陌生人交朋友,反而有益身心健康,這樣的概念雖然違反多數人的直覺,卻很值得一試。

透過培養快樂的好習慣,把快樂視為一種生活運動,桑托斯鼓勵大家身體力行。在耶魯大學的課堂中,學生須完成一連串的「快樂」作業,包括每天空出10分鐘紀錄值得感謝的人事物、以及放下Facebook和Twitter,與家人面對面溝通。追求美好生活就像鍛鍊肌肉,在生活中努力實踐,才是面對壓力的關鍵解方。

今年10月,桑托斯首度來台公開演講,以科學研究為基礎,濃縮課堂上的研究精華,歸納出10個關於快樂的洞察。每一點都不困難,想要更快樂的你我,不妨現在就為人生創造改變。

洞察1:看見「還有半杯水」(We can control more of our happiness than we think.)

這世界上,有人悲觀,有人樂觀;有人積極,也有人消極。難免有人懷疑,快樂是不是老早就注定好了?也許和出生時的基因有關係?

為了釐清這一點,科學家研究雙胞胎的基因差異。結果發現,並沒有所謂的「快樂基因」,而且人類可以控制快樂的能力,其實超乎想像。舉個簡單的例子,如果眼前有半杯水,你腦中的念頭是「只剩一半」或者「還有一半」?光是這麼微小的轉念,就決定了你的情緒。

換句話說,每個人都可以決定自己的快樂程度,端看你解讀事物的角度,是著重在「失去多少」,還是「擁有多少」?

洞察2:看穿人生戲碼(Our life circumstance don't matter as much as we think.)

不快樂的時候,我們常覺得是環境的錯。房子太小、車子太破,戶頭的存款也不夠。這麼說來,如果可以避開一切倒楣的鳥事,我們想必會更快樂吧?

研究顯示,其實生活對快樂的影響並沒有想像中大。

