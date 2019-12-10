別以為年輕人都不理財！調查：逾6成有在規劃 最愛用的工具是…

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【文／編輯部 圖／Cheers編輯部、pakutaso.com】

為了瞭解台灣25歲到45歲的青世代理財行為與潛在阻礙，《Cheers》雜誌公布首次《2019年青世代理財調查》。

在這次調查中，得到四個重要發現：第一，雖然台股2019年以來漲幅將近20%，但青世代財務自評平均卻只有4.9分；第二，青世代並非不理財，反之高達6成有理財規劃；第三，青世代雖然有投資，但是風格偏向穩健與保守。最後，「斜槓」經濟發酵，平均每5位青世代工作者，超過1位有第二收入來源。

發現一：青世代財務自評僅４.９分，最擔心「收入成長有限」

調查發現，25歲至45歲之間的青世代理財滿意度，平均滿分10分僅拿下4.9分，自評財務在5分以下的比例高達58.4%，顯示多數青世代對於自身財務狀況仍不滿意。若進一步分析，「收入成長有限」（40.9%）與「儲蓄累積太慢」（26.5%）是青世代最主要財務憂慮因子，比消費紀律（13.1%）、投資表現（9.6%）與扶養負擔（9.0%）要高出不少。

如果進一步就年齡來區分，30歲以下平均4.8分最低，最高則是41歲以上的5.1分。儘管從數字來看，年齡增長似乎意味著財務狀況的改善，但其實各有課題。例如扶養負擔的問題在36歲以上開始浮現，從30歲以下的4.9%，41歲以上成長至13.0%。另外對於30歲以下僅5.4%的人憂心投資表現，但在41歲以上族群增加到15.3%。

發現二：青世代不理財？逾６成有投資理財規劃

年輕人不理財，難道是青世代對財務表現不滿意的主因嗎？並非如此。

一反過去「年輕人不理財」刻板印象，青世代對投資理財事實上已形成一定程度的共識。

調查發現，有投資理財規劃者比例達63%，且有投資理財規劃的人對於財務狀況也更有自信，自評分數達到5.4分，要比無理財規劃者的4.07分高出不少。

在眾多理財工具中，有投資理財習慣的受訪者偏愛股票（52.2%）與儲蓄險（50.2%），另外定存（43.9%）、基金（36.4%）與醫療險（35.3%）分居3至5名（見圖表1）。近期力推的ETF雖然比例也有12%，但受重視程度仍不如傳統熱門商品。另外在投資決策選擇上，閱讀理財書籍（43.0%）、親友建議（28.0%）與媒體報導（13.8%）是最主要來源。

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▲圖表1：股票、儲蓄險與定存，分居青世代投資前三熱門工具。

發現三：為何還有人不理財？無財可理、無才可理

至於為何還有人未採取行動？歸納原因，由高到低依序分別是「資金不足」（56.1%）、「沒有時間研究」（46.8%）、「不理解金融產品」（43.1%）以及「害怕虧損」（32.4%）。

※調查方法說明：本調查透過《Cheers雜誌》，在2019年8月12日至9月30日，針對25至45歲族群進行問卷發放，共得到2,869份有效填答問卷。

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【全文未完，完整內容請見《Cheers》225期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5095747】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】