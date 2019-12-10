練習和自己說沒關係 存在本身就值得青睞

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【文／盧智芳 圖／卓杜信】

大部分人認識吳姍儒，都是透過「主持人」這個角色。尤其在2016年，她與父親吳宗憲主持《小明星大跟班》拿下第51屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，成為史上最年輕的金鐘綜藝主持人；2019年又與黃子佼以《一呼百應》拿下第54屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，更確立了她「主持界新星」的形象。

不過，這次採訪，吳姍儒對「主持」談得很少，更多的是「寫作」，和她從中自我療癒的歷程。

外型亮麗，聲音清脆，一拿起麥克風就活力十足的吳姍儒，人生中其實也行過一段幽谷。14歲出國當小留學生，21歲回國後本來擔任英語教師，後來才意外進入演藝圈。

自我要求高、凡事都很「ㄍㄧㄥ」的她，是那種念書時即便父母不在身邊監督，也一定晚上10點就回家；為了隔天要工作出鏡，凌晨2點收工後還會繼續運動到4點的「超自律性格」。

然而也因為如此，有長達2年時間，她反覆發燒，沒來由的生病，一度被轉診到血液腫瘤科。

當時遇到母親的癌症主治醫生，問她「妳怎麼在這裡？」她才終於掉下眼淚：「我說我不知道，我已經2年找不到原因了，可以幫我嗎？」

透過寫作，她開始正視內在隱藏多時的情緒，「看到很多自己破碎、受傷的樣子，」她說，「但沒關係，好好研究，才不會帶著破碎的狀態和別人相處。是保護別人，也是保護自己，」吳姍儒說。

演藝圈是最殘酷競爭的環境，問她作為「星二代」，與父親共事，壓力大不大？吳姍儒搖搖頭說：「我從來不想證明自己。」要說「比較」，不如說她更想呈現出一種「父女關係」的新可能——跟父親工作是「可能」有默契且順利的、跟父親搭檔是「可能」彼此扶持探究的、跟父親相處是「可能」開口說愛的。

這一天，吳姍儒展現了和螢幕上不同的另一面。

Q１：寫作對你的意義是什麼？

很多人覺得我的夢想「看起來」是進演藝圈，但其實我從來沒有這個計畫。從小唯一能讓我安靜下來，甚至療癒自己的，就是寫作。我7歲就曾經跟爸媽講：「我想要當個作家」。

一直到24歲進演藝圈，大概3、4年前，我開始決定「我要寫一本書」，但當時書的內容、出書目的是什麼都不知道。直到今年29歲了，突然驚覺這件事存在於我的生命中已很長一段時間，我不知道未來會不會後悔，或回頭看覺得「媽呀，太幼稚了」，但我想趁現在把所有觀點和想法都記錄下來，包括這10年間的成長和學習。

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【全文未完，完整內容請見《Cheers》225期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5095687】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】