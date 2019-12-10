自創無賴理財、犒賞金 還債還存500萬

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【文／陳建銘 圖／廖祐瑲】

要結婚發現戶頭存款0元，讓原本存錢只為還債、背負學貸、卡債的工程師陳莘傑下定決心，要以解決困境為目標理財，並積極進行投資，直到脫離上班族受薪階級，從欠債150萬的卡債族到存款超過500萬、過上不上班的自由業生活。

「10 年後還1,000萬債務，和這個月底要繳10萬卡債，哪一個逼死人？」陳莘傑專注盯著眼前筆記本，不疾不徐地問。「當然是月底繳10萬，」一文錢逼死英雄好漢的道理，卻是他花了5 年才學到的理財課：重視現金流。

曾任友達光電設備工程師，當時陳莘傑年薪已破百萬，自恃有能力還款，結果任意刷卡，累積了約150萬學貸和卡債。直到2008年結婚前，赫然發現戶頭存款0元，陳莘傑才發現陷入「賺錢只為還錢、沒錢工作再賺」的惡性循環。

2009年，陳莘傑開始檢討工作賺錢的目的：打造理想生活，而非還債。只要收入能滿足這個前提，就不一定非要工作不可。想清楚這一點，他決心不再為了靠薪水解決

債務而被高壓工作綁架。

三步驟，找出理財痛點

第一步，檢視可用現金流，確定最低的必要開銷，減去不必要的支出。

陳莘傑笑稱「這是無賴理財術。」很多支出只要換個方式，就能改善現金流。比如孝親費，他發現雙親並不會因為每個月少了這筆錢就大幅影響生活品質，於是大筆一揮，改以全額資助父母年度出遊的旅費。「給父母的錢加總後可能相差不多，但是每個月我手上有的現金就更靈活，」他指出。

為了節約開銷，陳莘傑也和妻子嘗過一段苦日子。當時妻子公司開會訂便當，如果有多，他還會拜託妻子帶回來，「老婆都快不能接受了，」陳莘傑苦笑說。

先節流，創造現金餘裕，有了餘錢，才能做進一步的投資。

第二步，是運用Excel自製複利表「財務規畫表」判斷短、長期目標分別該達成多少存款額。「知道為什麼存錢、才知道怎麼花錢。」陳莘傑設定5年存下600萬的目標。存款若達標，每年靠投資與預期報酬率10～15％，即可達到工程師年薪的一半，約50萬，足以讓他脫離受薪階級、自由選擇工作。

第三步則是規劃犒賞金。每2～3個月，檢視財務規畫表有沒有達到預定目標。如果有，多出來的金額作為「犒賞金」滿足「想要」的開銷；反之，就要重新調整，而且沒有獎勵。另外，不在規劃內的消費盡量避免，「大額消費千萬不可以合理化！」

不搶快，一年讓本金翻倍

經歷過2008年金融海嘯，陳莘傑與妻子省吃儉用存下40萬，趁台股大跌進入市場。他配置80％台股，另外20％現金留作緊急預備金。當然還是衡量過風險：「賠光的話，我再工作幾年就賺回來了，」陳莘傑描述當時心中的打算。

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【全文未完，完整內容請見《Cheers》225期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5095691】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】