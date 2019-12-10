對話框＋Google記帳 一天30秒拒當月光族

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【文／陳建銘 圖／廖祐瑲】

市面上記帳產品琳瑯滿目，從精美的日式手帳本、或者是開發成遊戲的記帳軟體，全部嘗試過一輪的蔡松昇發現都不符合需求，導致記帳半途而廢。自從找到了「對話框＋Google」記帳法，他堅持記帳6年從未間斷。

每到月底總是哀嘆：「怎麼又沒錢了？」就算記帳，也會因漏東漏西而半途而廢⋯⋯，擔任亞洲價值資本新成立的無限美好金融科技產品經理蔡松昇，一度曾是這樣的寫照。

出於大學時自行管理生活費的需求而開始記帳。2005年，在台灣大學電機工程學系就讀期間，智慧型手機還未出現，蔡松昇買了常見的紙製記帳本。一開始沒有養成習慣，往往兩三天才計算一次，對花錢沒太多印象，記帳也就毫無意義。

好不容易連續一個月持之以恆，卻因為總花費還要手動加總。大學生忙學習、社團，哪有時間一一釐清？縱使蔡松昇多次重新開始，前述問題依然發生，紙本記帳法正式告終。

2012年智慧型手機大興，許多記帳App如雨後春筍冒出，從資工所畢業後，擔任軟體工程師的蔡松昇逐一嘗試免費、付費記帳軟體，發現解決了紙本記帳無法輕易掌握花費額的問題，甚至還會快速產製精美資訊圖表。但為什麼之後又放棄呢？因為「我有很多張信用卡和銀行帳戶，不好分類。」而且單純記錄無助於解決他最想知道的問題：我的錢哪些該花、哪些是亂花？

自創記帳法，好用、好上手

2014年，蔡松昇在嘗試了紙本、App記帳後，終於摸索出最簡單、低成本的方法：「對話框＋Google記帳法」。

比如Facebook Messenger或蔡松昇使用的Telegram聊天室，除了和朋友聊天，還可以跟自己對話！他發現後決定利用這項功能，記下當天的每一筆花費：「因為是聊天，所以不會忘記。」

「早餐：三明治，30元。」

「書店：投資書籍，250元。」

就算忘了也沒關係，因為對話框會一直浮現在手機和電腦中，只要開啟時就會想起來。

運用對話框，滿足隨花隨記的記帳需求，但如何檢視自己的花費流向？蔡松昇決定根據個人需求，採用Google Sheet打造記帳環境。以公式自動加總，跨平台、連網即可使用，真正達成即時、零成本、客製化。計算每月各項加總金額時，只要以公式“Sum”即可輕鬆得知食衣住行分別的花費。

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【全文未完，完整內容請見《Cheers》225期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5095696】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】