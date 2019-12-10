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5步驟精準畫出2020最強行動藍圖

2019-12-10 15:22Cheers

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【文／陳永信　圖／pixabay.com、陳郁璉繪製】

2019即將結束，你是否正苦惱於未來一年的計畫如何擬定？其實只要一張紙、幾枝筆，讓世界最強的思考武器──心智圖幫助你，難題自然迎刃而解。一張心智圖，除了幫你整理工作內容、做專案跟時間管理，還能用來創意發想，甚至對不確定的人生做生涯規畫都很有效。趁著年底將至，不妨利用心智圖的方法，畫出你的2020年行動方案吧！

心智圖是英國學者東尼‧博贊（Tony Buzan）於1970年代提出的一種輔助思考工具。他研究了心理學、神經語言學、記憶的技巧、大腦的構造等，在此基礎上提出了心智圖的概念。

它是一種結合文字、圖像與顏色的筆記方法，透過各關鍵字的連結，幫助大腦有邏輯地專注於某一項主題。由於所有相關資訊都是以輻射線形及非線性圖解方式接連在一起，畫面像心臟及其周邊的血管圖，故稱為「心智圖」。

從理論問世以來，心智圖被教育學家、工程師、心理學家等使用在學習、腦力激盪、記憶、視覺記憶上。許多世界級的大企業，如IBM、蘋果、迪士尼、TOYOTA等，也都將心智圖列為培訓課程，藉以提升員工的思考力；美國波音公司更因引進心智圖，進而省下1,100萬美元的培訓成本。

另外，許多成功者也紛紛加入使用心智圖的行列，如微軟創辦人比爾‧蓋茲（Bill Gates）和美國前副總統高爾（Al Gore）都是心智圖的愛用者。

人人都可透過心智圖，清楚理出頭緒，提升工作效能。小至辦一場結婚派對、完成馬拉松訓練，大至新事業計畫、難解的人生抉擇，都可以從中找出最佳解方。

How it works

為何心智圖是擬定年度計畫的最佳工具？首先，因為心裡的雜訊很多，導致思路很亂，只有把它寫下來，才能讓這些真正重要的事現形。再者，把它畫出來，計畫才能展開，有時候直線思考不夠全面，若畫成心智圖，有助於讓我們看出整體的缺陷，讓計畫更完善。

１.準備一張空白的紙和多枝不同顏色的筆

２.將紙張橫放，在中央寫下主題

３.將由主題所聯想的關鍵字順時針方向寫出，且要寫在拉出的線條上，用不同顏色的筆區隔

４.繼續聯想關鍵字，以放射狀向外延伸，依序分層、分類寫下第二層、第三層……

５.重要的地方可加上輔助用的圖像，強化直覺印象和記憶

以下以實例說明，歸納5步驟，你也可以輕鬆畫出年度行動方案。

Step１：先鎖定有興趣的領域

首先，在心智圖的中心，寫上「2020年」，第一層主題，則寫上「自己今年想關注的幾大領域」。寫領域時，也可以大略地寫工作、生活、家庭、健康等，不過建議愈具體愈好，並且最好能在個人、工作與家庭之間兼顧平衡。

Step ２：寫下預計完成的目標

接著，在每個領域的下一層主題，寫上在這個領域中，希望達到的結果是什麼。

這裡必須用十分具體的文字，將狀況盡可能描繪出來，所以不適合只用關鍵字，而應該盡量用一個句子，可以搭配圖像更好，讓這個「成功的願景」躍然紙上，進而產生激勵效果。

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【全文未完，完整內容請見《Cheers》225期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5095704】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

Cheers

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