職場人們 你的35歲前為什麼最重要？6個關鍵數字告訴你

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【文／賴若函 圖／unsplash.com】

3.7萬 30～34歲每人平均月收入

行政院主計處的2018年《人力運用調查報告》顯示，30～34歲有所得收入者共130.6萬人，平均每人每月可支配所得約3.7萬。台灣經常性薪資倒退至17年前水準，薪水增幅遠落後物價漲幅。

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35～40歲 黃金創造力5年

美國全國經濟研究所（NBER）的一份研究報告《年齡與科學天才》（Age and Scientific Genius）指出，35～40歲是創造力的黃金時期，多位偉大發明家與諾貝爾獎科學類得主都是在此年齡區間，締造留名後世的成就。

75％ 22~33歲正面臨青年危機的比率

LinkedIn在2017年時發表過調查報告，6,000名25～33歲的美國、英國、印度和澳洲人中，有近75％正面臨「青年危機」，面對工作、失業、負債及情感關係，會感到迷惘、不安、失望和寂寞，其中高學歷者更甚。英國格林威治大學（University of Greenwich）的教授奧利佛‧羅賓森（Oliver Robinson）表示，青年危機是邁向成人階段的必經之路，通常在25～35歲之間，尤其是在30歲前後。

27歲 18個核心產業平均升遷的起始年齡

根據2018年中國《LinkeIn職場人轉捩點報告》，針對來自18個核心產業、4千4百萬名註冊用戶的職場晉升時間和年齡進行統計，發現升遷平均年齡是27歲，30～35歲逐漸攀升，35歲之後開始下降，45歲之後逐漸趨近於0。

3.25倍 35歲以上高薪族與一般族薪資最高差

在104人力銀行2017年發布的《高薪人才報告》中，針對47.6萬名會員，調查年薪排名前5％的「高薪族」，發現35歲是重要分水嶺，自此「高薪族」與「一般族」薪資差距倍數明顯擴大。比較各年齡高薪族與全體年薪中位數倍數差距，34歲前約是1.7～2.2倍；但35歲以上，倍數明顯擴大，差異達2.5～3.25倍。

六分之一 35歲後在職場上不開心的比率

根據《彭博商業周刊》報導，英國羅致恆富人力資源公司（Robert Half International），抽樣超過2,000人所做研究指出，超過35歲後，每6個人、就有1個在職場上不開心，是35歲以下的2倍多；超過55歲比例上升到三分之一，而且當員工超過35歲後，甚至會「憎恨」自己的工作。

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【全文未完，完整內容請見《Cheers》224期，網址https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5095335】

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