親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
cheers
管理雜誌
動腦

法務部「陳同佳案」第5份聲明：曾協助港警逮殺人犯

貧窮人的臺北：如果可以選擇，誰不想當體面的好人

斷頭女屍 泡水頭顱皆出她手...《返校》特效化妝師這麼說

2019-10-23 08:51Cheers

分享

【文／張道宜、賴若函　圖／卓杜信】

走進程薇穎位於內湖陽光街小巷弄的特效化妝工作室“ZFX Studio”，雖然外表不起眼，但只要走近落地玻璃窗，眼前不是那座讓她揚名立萬的獎盃，而是兩具逼真的骷髏頭。

螢幕裡的特效化妝讓人目眩神迷，驚駭不已，從電影《水底情深》的奇異生物、《復仇者聯盟：終局之戰》最後美國隊長的老妝，到《李屍朝鮮》裡的村民殭屍與皇室風韻，談到特效化妝的「魔力」，程薇穎展現出專業工作者對傑出作品的驕傲與著迷。

不過，說起拿下2010年國際特效化妝大賽(International Make-Up Artist Trade Show, IMATS)優勝，程薇穎語氣中帶著感激，但卻沒有將這份榮耀看得那麼無可取代。這不是自謙之詞，「有人說我就是因為得獎，所以（合作費用）很貴；或者說得獎，所以很高傲，」她不禁想，如果今天沒有這個頭銜，「從0開始到做出成績，大家是不是就會覺得我很腳踏實地？但因為不是，很多人覺得我就是靠著一份幸運。」

「所以我要更加倍的準備，去證明，」程薇穎從初心出發，找到因應不平衡的平衡點，「我有沒有在每一次案子裡面盡全力，是我現在覺得最重要的事，別人怎麼看待就是另外一回事了。」

只是，做事並不是只靠全心投入就好，尤其對於工作總是充滿熱情的程薇穎，實際上是花了好一段時間學習，才從「用力」走到「用對力」的階段。

曾經在一支廣告影片中，本來要在演員背上加裝生化人造型的管子，但是程薇穎沒有考慮到材質與肢體動作，再加上導演為了添加光澤，要求在演員身上塗抹會融解假皮膠的嬰兒油，最後演員 背後的假皮繃開，只能放棄拍攝，由後製收拾殘局。「之後又遇到那位導演，他說『原來你還可以混那麼久』，」程薇穎的大笑聲中帶著苦澀：「這就是過程嘛，還在學習，還在學習。」

不被束縛的創意，爭相開花

幸好這點苦澀，並不足以讓程薇穎停下冒險的腳步，甚至遇到過去沒有人嘗試過的題材時，更能激發出她的創作能量。「我們做的是娛樂產業。娛樂的最終目的，就是觸動與影響人心。如果只把特效化妝師當成一份工作，沒有帶著想做出更有趣東西的心態，就不會有新的創意。

「在資金有限的情況下，她做出來的 Quality很有質感！」溫馨恐怖片《第九分局》導演王鼎霖，和程薇穎認識3、4年，同樣畢業於溫哥華電影學院。他談及國外的慣例是，畢業生會到片場工作且不支薪、累積到一定時數才能加入工會，也因此磨出程薇穎的專業。

分享

【全文未完，完整內容請見《Cheers》224期，網址https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5095339】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

Cheers

《Cheers快樂工作人》雜誌，是第一本為工作人量身訂作的專業雜誌，也是上班族全方位交流平台，兼具「工作專業」、「生活風格」與「社群互動」，提供最新的管理及行銷知識，有效幫助你提昇職場管理與學習創新的戰鬥力，找到「熱情工作、快樂生活」的Cheers life style！
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

16個改寫人生的黃金法則

2019-10-23 08:51

不當台大學霸 用嘻哈贏一場人生賭局──金曲歌王Leo王

2019-10-23 08:51

用土壤診斷與行銷創新 衝第一帶小農改變

2019-10-23 08:51

改變世界 從最簡單的關心別人開始

2019-10-23 08:51

曾寄出40封履歷都沒人理──米其林二星主廚何順凱教你

2019-10-23 08:51

搬開偏鄉孩子心頭石 他用生命撼動教育

2019-10-23 08:51

職場人們 你的35歲前為什麼最重要？6個關鍵數字告訴你

2019-10-23 08:51

有人的成功就是一餐可以吃到200元 不行嗎？張慧慈點破台灣困境：年輕人沒有話語權

2019-08-13 12:38

熱門文章

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top