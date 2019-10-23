斷頭女屍 泡水頭顱皆出她手...《返校》特效化妝師這麼說
【文／張道宜、賴若函 圖／卓杜信】
走進程薇穎位於內湖陽光街小巷弄的特效化妝工作室“ZFX Studio”，雖然外表不起眼，但只要走近落地玻璃窗，眼前不是那座讓她揚名立萬的獎盃，而是兩具逼真的骷髏頭。
螢幕裡的特效化妝讓人目眩神迷，驚駭不已，從電影《水底情深》的奇異生物、《復仇者聯盟：終局之戰》最後美國隊長的老妝，到《李屍朝鮮》裡的村民殭屍與皇室風韻，談到特效化妝的「魔力」，程薇穎展現出專業工作者對傑出作品的驕傲與著迷。
不過，說起拿下2010年國際特效化妝大賽(International Make-Up Artist Trade Show, IMATS)優勝，程薇穎語氣中帶著感激，但卻沒有將這份榮耀看得那麼無可取代。這不是自謙之詞，「有人說我就是因為得獎，所以（合作費用）很貴；或者說得獎，所以很高傲，」她不禁想，如果今天沒有這個頭銜，「從0開始到做出成績，大家是不是就會覺得我很腳踏實地？但因為不是，很多人覺得我就是靠著一份幸運。」
「所以我要更加倍的準備，去證明，」程薇穎從初心出發，找到因應不平衡的平衡點，「我有沒有在每一次案子裡面盡全力，是我現在覺得最重要的事，別人怎麼看待就是另外一回事了。」
只是，做事並不是只靠全心投入就好，尤其對於工作總是充滿熱情的程薇穎，實際上是花了好一段時間學習，才從「用力」走到「用對力」的階段。
曾經在一支廣告影片中，本來要在演員背上加裝生化人造型的管子，但是程薇穎沒有考慮到材質與肢體動作，再加上導演為了添加光澤，要求在演員身上塗抹會融解假皮膠的嬰兒油，最後演員 背後的假皮繃開，只能放棄拍攝，由後製收拾殘局。「之後又遇到那位導演，他說『原來你還可以混那麼久』，」程薇穎的大笑聲中帶著苦澀：「這就是過程嘛，還在學習，還在學習。」
不被束縛的創意，爭相開花
幸好這點苦澀，並不足以讓程薇穎停下冒險的腳步，甚至遇到過去沒有人嘗試過的題材時，更能激發出她的創作能量。「我們做的是娛樂產業。娛樂的最終目的，就是觸動與影響人心。如果只把特效化妝師當成一份工作，沒有帶著想做出更有趣東西的心態，就不會有新的創意。
「在資金有限的情況下，她做出來的 Quality很有質感！」溫馨恐怖片《第九分局》導演王鼎霖，和程薇穎認識3、4年，同樣畢業於溫哥華電影學院。他談及國外的慣例是，畢業生會到片場工作且不支薪、累積到一定時數才能加入工會，也因此磨出程薇穎的專業。
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