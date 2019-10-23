搬開偏鄉孩子心頭石 他用生命撼動教育

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【文／賴若函 圖／卓杜信】

8月初，「為台灣而教」（Teach For Taiwan，簡稱TFT）的5週年特展中，有個教學成果攤位很特別，第2屆校友文國士，用海報、手工書以及淺白詞彙，向小學生闡述南投陳綢兒少家園裡，經濟、家庭功能失調孩子的故事。身形纖瘦、頂著光頭的他，在人群中異常醒目。

現年32歲的文國士，從輔仁大學英國語文學系、台北大學犯罪學研究所畢業後，職涯一直圍繞著「教育」以及「人」打轉。他當過補習班導師、偏鄉國小老師，再到陳綢兒少家園的生輔老師，近期，還要加上暢銷書作家的身分。

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新書《走過愛的蠻荒》上市9天即再版，寫的是他破碎的成長故事。

父母皆為精神疾患，從小目睹父母發病、住進療養院，文國士住過育幼院，後來和奶奶生活、領低收入戶補助，這些經歷讓他充滿羞恥感，一度吸毒、飆車，甚至差點鑄下殺人大錯。文國士用流暢細膩的筆觸，赤裸裸地向讀者分享他生命重塑的旅程。

走過蠻荒，引領換位思考

「放下，是讓受傷的心自由，而自由從來就是帶著傷的。」書中他談到，自己因撰寫碩士論文，訪談殺人案受害者遺屬，體會到「如果恨是消毒的雙氧水，那麼放下，才有機會讓傷口結痂。」

或許是這樣的領悟，以及高中曾遇到關心他的恩師，讓文國士漸漸將痛苦轉化為正向力量，引導弱勢學生在極大的包容、接納中前行。不過，他也坦言，自小失去原生家庭的愛，至今的他，還在尋找所謂的「歸屬感」。

在陳綢兒少家園，他遇過初次見面的司法少年（因為觸犯輕罪、微罪遭法院裁定安置或社會局轉介），被學校教官誤會參與鬥毆，文國士用角色扮演的方式，緩和少年憤怒的情緒，並引導對方思考如何有效溝通。短短的一趟車上談話，他贏得少年信任的眼神，向文國士認真自我介紹，並且說：「不要忘記我。」

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【全文未完，完整內容請見《Cheers》224期，網址https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5095306】

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