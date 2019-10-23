改變世界 從最簡單的關心別人開始

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【文／吳佩旻 圖／unsplash.com】

僅國中畢業、曾在澳洲街頭塗鴉跑給警察追的叛逆小子楊右任，是「舊鞋救命 Step30」計畫的發起人。32歲的他，迄今已募集逾200萬雙鞋送至非洲，更成立紡織工作坊、教當地人挖水井、養雞、耕作，大幅改善當地居民的處境，設法用「愛」翻轉赤貧，努力幫助非洲居民走向自給自足。

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理著平頭、手臂上滿布刺青的楊右任，從小不愛讀書，常在外遊蕩，直到18歲那年，一位牧師引領他走向正途，有了信仰，他開始思考如何奉獻社會。

在偶然中，他得知非洲地區孩童常因沒鞋穿而感染「沙蚤病」，造成蜂窩性組織炎必須截肢，甚或致命。他開始自製海報放上網，並迅速募到數萬雙鞋送至非洲。

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【全文未完，完整內容請見《Cheers》224期，網址https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5095304】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】