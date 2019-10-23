用土壤診斷與行銷創新 衝第一帶小農改變
【文／賴若函 圖／卓杜信】
是什樣的動力，讓人在20歲時，就打定主意返鄉務農？在眾多青年返鄉報導中，外型清秀、土壤環境科學碩士畢業、才返鄉第一年就獲百大青農肯定的蕭乃瑜，無疑是亮眼的案例。
比起別人，她決心能下得更早，唯一的理由，就是「家」。
從自己在南投縣國姓鄉的老家、婚後嫁到鹿谷鄉婆家，到跨南投不同區的「簏山小農」團隊，蕭乃瑜永遠是衝第一做事、想要帶出改變的人。
才27歲，她已經是1歲小孩的母親，回首人生加倍轉速的2017年，從台中回到南投定居、結婚、懷孕、得到百大青農，通通都在1年內發生，「速度快到來不及反應，現在回想，覺得很多事真的是超乎預料的發生，」蕭乃瑜深吸一口氣說。
現在的她，身分不只是枇杷農，也是茶葉改良場籌劃「農民學院」的專案人員、更是集結小農能量的「簏山小農」發起人，扮演多重角色。
出身南投枇杷世家，對蕭乃瑜來說，大自然一直是既熟悉又喜歡的場域，但小時候記憶深刻的畫面之一，卻是父親對著賤價出售給盤商的枇杷哭泣。
她很早就看清「穀賤傷農」的大環境困局，對於務農，從沒有天真浪漫的想像。
家中變故不改志業，心繫能為農村做什麼
長大後，蕭乃瑜逢家中巨變，父親家暴、數度入獄，因著家中經濟窘迫、母親在婚姻中的痛苦、同時還有年幼的弟弟需照料，才讀完大一，她就打定主意休學，改念務農專業。經過兩次轉學考，最終考上中興大學土壤環境科學系，遇到恩師陳仁炫。她感念「老師就像爸爸一樣，非常支持我，也鼓勵我繼續念碩士班，研究土壤品質，累積很多意想不到的人脈、機會。」
蕭乃瑜雖出身低收入戶，資源有限，但求學熱情從不打折，一路拿成績優異獎學金。例如，她獲得第三屆日月光環保學術碩、博士論文獎助的論文「促進土壤品質之不同恒久肥培治理軌制的評估」，就透過研究發現，施用禽畜糞堆肥和泥炭土來施肥，對泥土的幫助比起綠肥或化學肥料更好。
「透過實習、在有機農場的工讀，我不斷思考，之後在農村能做什麼。」畢業後，她也選上第一屆新南向青農大使，代表台灣到南向國家參訪、發表農業成果，交流過程，認識了許多青農。
砸積蓄整地，熱情造機運
只是，當她回到家中枇杷園，赫然發現自家的3塊田地已然荒廢。「我投入所有積蓄10萬元，全用來整地，從用破壞剪剪斷田裡纜線、用挖土機將農地上的雜草耙除，到引水道等一一做起。」蕭乃瑜懂土壤，知道如何做肥培管理，採取不噴灑農藥的無毒枇杷種植方式。
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