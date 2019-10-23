不當台大學霸 用嘻哈贏一場人生賭局──金曲歌王Leo王
【文／李念庭 圖／卓杜信】
「媽！我也愛妳，但我不一定要聽妳的話。」金曲史上首位嘻哈歌王Leo王，在第30屆金曲獎頒獎典禮上對媽媽的一席告白，搶盡了眾人目光。
不同於台上致詞的活躍、演出時的狂放，真實世界裡的Leo王，反倒像是一曲平緩的鄉村音樂。採訪時，他經常陷入沉思，停頓一段時間後，才緩緩吐出答案。
「得獎之後，意識到我講話會被滿多人看到，怕沒有講好，會被誤解，」他解釋著，表情有些靦腆。
台灣大學社會學系休學，從搖滾樂團「巨大的轟鳴」主唱王之佑，再到饒舌小子「Leo王」，這位金曲新科歌王，不管從哪個角度看，都是大眾眼中的「非典型」。
Leo王的饒舌很牢騷、很個人。一邊傾訴對父母管教、升學體制的不滿；一邊碎唸著令他不快的日常小事，例如掉了5千塊、住在一間漏水的房間、寵物貓離家出走、機上乘客抱怨飯太冷等等。
Leo王唱的是自己，卻也唱進年輕世代的心裡。
金曲評審以「充滿態度的方式，幽默唱出年輕的日常」評價Leo王，主席陳珊妮也直指他勝出關鍵，是在「嘻哈與影響力」。
「他不只是個饒舌歌手，」顏社創辦人張逸聖說。Leo王玩音樂多年，半路被嘻哈「煞」到，不像蛋堡、國蛋等其他歌手長期被饒舌音樂餵養，搖滾音樂的背景反而讓他更能看見饒舌歌手的局限，突破框架、開展出新的創作形式。
舞台，是最享受的位置
2012年，Leo王離開高雄，上台北念書。但他很快發現，這不是他想要的：「對一件事情有興趣時，心中的『好想』是很強烈的，但在學校裡面，我只覺得好想離開。」
「生活之中還有太多，我都還沒搞懂，怎麼會有多出來的我，可以浪費在大學聽大家bullshit。」歌曲〈老子有的是時間〉中，他唱出對正規教育的迷惘與質疑。〈長大十八歲〉則寫著：「台灣大學裡沒有刺青系，你未來是刺青大師，幹嘛念經濟？」
於是，他開始做些音樂相關的工作，例如音控、音響工程等。然而，兜了一圈後，他意識到，還是在舞台上的自己，最自在享受。大二那年，Leo王決定休學，做一回自己。
「在台上的我，發出的這個聲音、這個震動，全世界只有我的這塊肌肉可以做到，」聊到表演，他跳過主歌的鋪陳，直接寫進副歌。Leo王指著左頰，接著把桌上的紙捲起，假想自己正拿著麥克風唱歌。
「這真的好特別，對我來講，這就是世界需要我，」他的雙眼，閃爍著光。
專注喜歡，成功給別人說
即使如此，Leo王也明白，「興趣」和「工作」不能混為一談。有段時間，他在生活裡不斷走音，迷失方向。
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