學習DIY要成功 別踩這些地雷

分享 facebook 【文／吳佩旻 圖／unsplash.com】

不清楚學習進度

危險指數：20％

高二、高三申請自學、曾研讀交通大學應用數學系，去年錄取美國最夯、最需要自學精神的密涅瓦大學（Minerva School）的台灣學生黃岳涵表示，他在自學時遇到的最大問題，就是不清楚如何才叫「學會」。

他建議，自學時不能單打獨鬥，最好能找到夥伴，透過討論和比較，能更客觀地掌握學習進度。但他也強調，

學習是自己的事，建立責任感是基本功，避免過度依賴他人督促。

學了不知有何用途

危險指數：40％

《不滿意也不討厭的工作，我該怎麼辦？》一書作者清水克彥曾說：「一心想著目標，工作就會變得超有效率。」同樣的心態，也適合套用在自學上。不少人「不知道學這個做什麼」，而學習宛如馬拉松，若不清楚目標在哪，很難完賽。

高中開始自學程式架設網站、目前在美國伊利諾伊大學香檳分校攻讀電腦科學學位的使用者體驗設計師郭力銘說，一般人若只是為了進修而學習，不太容易堅持下去。

他在自學一項新技能前，會先確立目標，例如，他想進Facebook工作，就先上網尋找該職位應具備的能力，再進一步規劃學習。

他認為，學習語言時，特別容易遇到這個問題。當身處的環境用不到這個語言，就很難持續。因此他建議，

自學時一定要找到「目標」，先問問自己「為什麼要學」，再做規劃及安排。

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