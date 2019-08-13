最夯進修領域 線上、線下資源一次掌握

分享 facebook 【文／吳佩旻 圖／unsplash.com】

AI程式與大數據類

人工智慧已融入大多數人生活中，從手機的美顏相機App，到量販店決定發送什麼優惠訊息給不同消費者，都是人工智慧的應用實例。

自學網站也普遍開設AI相關課程，常見的基礎能力包括AI歷史、機器邏輯、邏輯推論等，有意自學者，可先決定有興趣的領域。而AI幾乎都是系列課程，最好先妥善安排時間，才能按部就班累積實力。

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《數學之美》

《智能的本質：人工智能與機器人領域的64個大問題》

▶課程推薦

人工智慧：機器學習與理論基礎

▶其他自學管道

Coursera、Udemy、Hahow好學校、LinkedIn Learning、edX、Udacity

語言學習類

語言學習課程歷久不衰，觀察現有的線上資源，涵蓋英、日、韓、西班牙語等多種語言，其中英語課程仍占多數，不少是與商務英語相關。由此可見，進修英語的目的多半出於職涯需求。

許多線上課程設計講求趣味性，用任務設定作為學習指標。以免費自學網站多鄰國（Duolingo）為例，透過圖卡解題方式，鼓勵自學者累積每日學習經驗值，讓學英文有如闖關，更有效率。

▶書單推薦

《跟著阿滴滴妹說出溜英文》

《我在100天內自學英文翻轉人生：跟讀電影成為英文口說高手》

▶課程推薦

背包客日語

▶其他自學管道

TED talks、Busuu、Coursera、Hahow好學校、Udemy

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