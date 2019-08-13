曾氣跑鋼琴老師、自修數學：叛逆小子成S.H.E、蔡依林等天后推手

分享 facebook 【文／吳佩旻 圖／卓杜信】

就這樣愛你愛你愛你，隨時都要一起......」2012年，新人陳芳語以一首《愛你》紅遍大街小巷，MV在YouTube上的點擊率破億人次。

這首讓人琅琅上口的流行歌，出自音樂人梁永泰之手；另外包括蔡依林的《唇唇欲動》、田馥甄的《超級瑪莉》、戴愛玲的《以愛之名》等膾炙人口的歌曲，也都由他操刀。

今年41歲的梁永泰曾擔任台灣索尼音樂娛樂藝人發展總監，之後進入全台最大音樂串流平台KKBOX，近年他與團隊共同成立投資公司KKFARM，並擔任副總裁，致力於發掘草創階段、值得扶植的音樂新秀。

不滿只練基礎音階，氣跑老師並開啟自學之路

「我做音樂大概有25年，但從來沒有學過音樂，」梁永泰說。他的音樂成就不凡，卻讓人難以想像竟然都靠自學而來。

一般人或許認為自學音樂很有趣，但梁永泰談起那段時光，卻是很痛苦的回憶：「我6歲時就被鋼琴老師放棄，11歲時，吉他老師也做了同樣的事......。」當年還是孩子的他，為此有很長一段時間陷入自我質疑、自信受挫的痛苦漩渦中。

為何鋼琴老師會離開？原來是有音樂天分的梁永泰，被老師不斷要求練習基礎音階Do、Re、Mi，最後他向老師抗議。梁永泰說，他從小就不想當古典音樂家，學鋼琴是為了寫歌，當時他已經學會幾個和弦，心想再多學幾個和弦就可以寫一首歌了，但老師卻不斷重複教音階，那根本不是他想要的。他因此不服輸的找老師辯論，卻讓老師氣到走人，父母因此對他感到失望。

回想往事，梁永泰已經可以侃侃而談笑說：「在2019年的世界，就算沒有學過樂理，還是可以用編曲軟體來做歌啊！」簡單一席話，叛逆的性格嶄露無遺。

或許是因為擁有與別人截然不同的學習經驗，梁永泰自己摸索出一套獨特的學習法則，這深深改變他往後的學習樣貌，也成為他成功的關鍵。

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