左手玩樂團 右手賣香蕉──台青蕉：我們沒瘋 只是在捍衛旗山的歷史

分享 facebook 【文／張道宜 圖／廖祐瑲】

在旗山老街，鮮少人發現兩排建築物上的祕密。雖然旗山火車站是融合歐式與日式的建築，被列為高雄市文化資產，但較靠近車站的老街，雖然有許多屬於日治蕃薯寮廳時期的亭子腳厝，但也保留了兩個迴圈的亭仔腳厝，以及火車站前磚造木構二樓的洪家秀樓。至於一般認知的旗山老街招牌，巴洛克風格街屋則是在後半段才出現。

這微妙的差異，背後隱含的是旗山地方興衰史。「40年代香蕉大賺錢，靠火車比較近的這邊，牌樓翻新，但是比較遠的就沒有翻新，」店就開在火車站附近的「台青蕉」樂團團長王繼維對著天花板比劃：「現在反過來，火車站因為停駛沒落，反而洋牌樓那邊比較受歡迎，變得很『時行』（台語，意指流行、時髦）。」

牌樓只是旗山命運與香蕉緊密相連的縮影之一。1950～1970年代是香蕉銷日的極盛時期，尤其在1967年，台灣香蕉銷日更是達到38.2萬噸的高峰。但1990年代，菲律賓香蕉大舉搶下日本外銷市場，到2008年正式跌破1萬噸大關。

牌樓只是旗山命運與香蕉緊密相連的縮影之一。1950～1970年代是香蕉銷日的極盛時期，尤其在1967年，台灣香蕉銷日更是達到38.2萬噸的高峰。但1990年代，菲律賓香蕉大舉搶下日本外銷市場，到2008年正式跌破1萬噸大關。

這一年，也是台青蕉成立的那一年。眼見曾經金光閃閃的「金蕉」被視為「不時行」的黃昏產業，王繼維笑說：「10年前我們說要賣香蕉時，大家都覺得我們瘋了。」

翻轉黃昏產業，「大家都覺得我們瘋了」

成立台青蕉之前，王繼維與香蕉之間，並沒有什麼淵源。他的父親，前旗山農工教師王中義是教改先鋒，後來投入社區營造工作，在1995年7月創辦尊懷文教基金會。當時王繼維不過13歲，跟著叔叔阿姨們一起畫海報、發傳單、上街頭，或是擔任社區營造活動的志工。要論資歷，從小學就「出道」的老王，還比不少社造前輩要來得資深。

王中義不否認，當初的社區營造並沒有達到預想目標。除了政治力介入，關鍵還是在於地方缺乏共同意識。如果公共議題與個人間沒有連結，就算影響再大，人們也不想為此改變。「就像八三夭的一首歌〈我不想改變世界我只想不被世界改變〉，」王繼維半開玩笑說。

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