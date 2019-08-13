Dcard創辦人林裕欽：20年後不會被淘汰的 是「這樣的」組織

分享 facebook 【文／蘇思云 圖／廖祐瑲】

「我想參加這個講座！」底下有人留言「+1」、「我也要～」，有人附和「Go！」，乍看以為是哪個團購群組，其實，這是每週都會在台灣最大匿名社群網站「狄卡科技」（以下簡稱Dcard）工作群組出現的訊息。

1991年次的Dcard共同創辦人暨執行長林裕欽觀察，學習熱忱容易消失，因此，他堅持在24小時內，就讓員工拿到想看的書，或開通線上課程。

2015年中創立的Dcard，理念是「讓每個人找到共鳴」。起初，Dcard是大學生線上聯誼平台，每天午夜12點抽卡配對，後來，Dcard加入校園聊天室功能、一路成長為現今的綜合性論壇，營收主力為廣告，近期也開始透過「好物研究室」嘗試電商的新商業模式。

如今，Dcard每月不重複訪客為1,500萬人，每月瀏覽次數達15億次。看準這是新世代網民出沒之地，7月初，總統蔡英文特地拜訪Dcard，還帶著倫敦政經學院的畢業證書申請帳號，更在7月14日晚間首度在Dcard發文分享「出差在紐約過境轉機」心得，短短12小時內，立即湧入1,400則回應。

與其命令，不如增加動力

Dcard作為網路新創公司，林裕欽表示，要打的是爭取使用者的「注意力戰爭」。他認為公司沒有大小之分：「20年後不會被淘汰的組織，就是不斷學習的組織。」

至於如何建立熱愛成長與學習的公司文化？林裕欽特別引用《小王子》作者聖修伯里的話：「如果你想造一艘船，先別集結大家去蒐集木頭、分配工作、頒布命令，而是要先教導大家，對浩瀚而無盡的汪洋懷抱渴望。」

林裕欽認為，人都是被「為什麼」所驅動，與其訂立僵固的指標要求，不如讓員工對未來有想像，自然有不斷學習、改變現狀的動力。

事實上，林裕欽就是學習狂熱的實踐者。林裕欽每天早上6點起床，7點半到公司，中間一個多小時，他習慣用2倍速度聽線上學習音檔，手機上的「得到」App，已有連續653天、快1,500小時的學習紀錄。

他說，幾乎什麼課程都聽，從品牌行銷、美國簡史到心臟科學，都在林裕欽聽過的課程清單中。林裕欽的努力學習，團隊都看在眼裡。「跟他只差個一、兩歲，但Kytu（林裕欽英文名）的成長有目共睹，大家也更相信學習會帶來的改變，」Dcard人才營運經理彭睦潔說。

除了聽音頻，林裕欽購書頻率也很驚人。上個週末，他剛買完20本書。林裕欽特別重視《心態致勝：全新成功心理學》一書裡的「成長型思維」，意指人的能力可以透過學習、努力培養而成，而非一成不變。

林裕欽希望培養全公司擁有這樣的思維，讓大家更開放看待回饋，

「如果有做不好的地方，不是否定個人能力，而是代表我們還有空間可以改善。」他說。

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