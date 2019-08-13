看見台灣、翻滾吧阿信…優質國片的背後推手王師：原來台灣觀眾沒有放棄台灣電影

分享 facebook 【文／盧智芳 圖／廖祐瑲、黃庭予】

如果不是 “Something happened”，今天王師至少是個掛著VP頭銜的外商行銷經理人，儘管只有他自己才知道，從第一天開始，他看待這份工作就是「眼神死」。

幸好“Something happened”，王師也勇敢誠實地迎向內心的鼓聲，眼前的他穿著T恤短褲，但笑聲響亮、表情放光，他套了一句《我的少女時代》經典台詞大笑說：「謝謝你出現在我的青春裡！」

這讓王師公開「告白」的“something”，把他的人生從兜兜轉轉「撿進」一個發光發熱的世界，它的名字叫「電影」。

在台灣，拍電影難；要懂得賣電影，更難。但投身電影行銷16年，2011年王師與知名監製李烈、跨界文創企業家馬天宗創辦的牽猴子整合行銷，是目前台灣電影產業行銷國片最多的公司，王師更被導演楊力州稱讚是「紀錄片發行第一人」。

不管是創下台灣紀錄片影史2.2億票房的《看見台灣》，還是《翻滾吧！阿信》、《刺客聶隱娘》、《老鷹想飛》、《十二夜2》，以及近記錄極地超馬選手陳彥博比賽過程的《出發》……，市場端的幕後操盤手都是他。

台大工商管理系畢業的王師回憶，大一時有一科上第一堂課，老師就對台下所有學生說：「如果你今天坐在這邊，還不覺得賺大錢是件天經地義的事，我勸你趕快轉系。」那一刻，「非常震撼，到現在還留在腦袋裡，」王師至今仍記憶猶新，描述時歷歷在目。

儘管他沒有轉系，但卻早就拋開「賺大錢」這回事，如今指引王師踏出每一步，而且在他口中已「退無可退」的，是台灣觀眾在好萊塢、中國、韓國、日本等各國影視文化夾擊下的急迫和使命感。

「如果我們希望台灣是個有文化話語權、有文化輸出力的國家，這是最後的機會。否則等5G時代來臨，資訊流通更快速，我們會永遠淪為文化殖民地，而且一去不回頭。」

一度以為自己是「草莓族」的王師，如何變成「大將」王師？他與《Cheers》難得地聊起這段歷程。

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