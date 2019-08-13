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把IKEA當教室 阿滴也成客戶：從門外漢變老闆 不到25歲的她們怎麼做到

2019-08-13 12:38Cheers

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【文／賴若函　圖／卓杜信】

近年國外盛行的「空間風格設計」，主打透過家具、裝飾來改造空間，彈性高、花費也較一般室內裝潢來得低。成軍不到兩年的Lo-Fi House，正是抱著「為每個人打造喜歡的空間風格」理念而生，兩位空間風格師魏珊及鄭宇彤，年紀僅25歲和24歲。

2017年末，兩人各自帶著十餘萬的創業基金成立工作室、2018年3月登記成立公司。不到2年，Facebook已擁有34萬名粉絲，單季營收破200萬元、公司從3人一路擴編到10人。更特別的是，兩人是商學背景出身，完全跳脫本行，靠自學踏入空間風格領域。

魏珊及鄭宇彤雖是元智大學管理學院英語專班差一屆的學姊與學妹，清秀氣質卻很相似。差不多的身高、短髮，說起話來細聲細語，但談到「空間風格」，話匣子就停不下來。流露對工作自信的同時，也仍保有青春羞澀的笑容，正如她們的年紀，「全公司最老的就是我，25歲！」魏珊笑言。

１支影片暴紅，阿滴也找她們改造攝影棚

從兩坪的臥室、數十坪的工作室、服裝店到近百坪的民宿，都是她們的改造範圍。最近剛完成的作品則是網紅阿滴的工作室攝影棚。透過一面牆，打造3種復古英倫風拍攝背景，引發網友熱烈討論，這是Lo-Fi House完成的第5個YouTuber改造案例，也是自稱「YouTuber邊緣人」的魏珊及鄭宇彤從沒想過的結果。

「當初我們只是想記錄工作成果，沒想到一夕暴紅，引來數十萬人觀看。」鄭宇彤說。這支2018年1月的「5坪小空間大改造，變身原木北歐風」影片上網後，引來不少媒體採訪。不過，兩人至今的工作重心仍擺在改造空間上，平均一週有3～4組顧客諮詢、1個提案、5～8件施工。因為行程滿滿，行銷、財務、管理、影像製作等，皆已交由團隊其他人負責。

談到走入這一行的初衷，其實並非偶然。「我大學畢業後，在家裡待了4個月，列清單思考自己的未來，後來留下音樂、設計、家具3個選項，」魏珊說。

她的第一份工作，是在北歐進口家具國貿公司擔任採購，一年的經歷中，她體認到室內設計公司的重點在於「硬裝」，也就是裝潢中固定的、不能移動的地板、牆面、門窗、層架等，「在陳設家具、裝飾物品部分，只是拍照完就撤走，最後還是局限於客人既有的家具。」這些觀察觸發了魏珊想出走的心，就在此時，她和大學學妹鄭宇彤意外發現，彼此私下同樣有對布置、擺設空間的興趣，國外也有「空間風格師」（Interior Stylist）這一行，開啟了兩人創業的契機。

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【全文未完，完整內容請見《Cheers》223期，網址https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5094977】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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