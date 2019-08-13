有人的成功就是一餐可以吃到200元 不行嗎？張慧慈點破台灣困境：年輕人沒有話語權

分享 facebook 【文／張慧慈口述,廖婉書整理 圖／廖祐瑲】

我認為年輕人目前遇到最大的困境，就是「沒有更好的選擇」。

仔細檢視，我們的社會看起來還不錯，對性別、權利議題的重視，也比其他國家來得好，但年輕人沒有話語權、未來發展的機會變少，也使我們擁有更少的選擇。

我觀察，有話語權的那些人，正加強掌控下一代，透過輿論來動搖下一代的選擇或人生。

但我認為，話語權應該留給活得比較久的人，如果大家都有這個認知，每一代對於上、下世代都會比較友善。

當然，我們也要試著接受、了解不同世代的想法，不是要他們照你所認知的來走，而是去理解他們的認知，進入他們的脈絡，透過互動，才會有所改變。否則，很多議題就會被歸類在「世代衝突」。

只是你仔細去看，實際上它們並不是世代衝突，而是「階級衝突」，只因為世代衝突是難以被解決的，因此就被「世代衝突」的殼所包住，而無法再發展更多的選擇。

儘管這一代年輕人生在富裕的時代，但機會和發展的縮減，使得我們很難往上爬。

但年輕人也希望改變，可偏偏只要稍微動一下，便發現很難突破。

面對這種無力感，年輕人反而會覺得：「好吧！那我就待在現在這個樣子。」可是，我們待得也不是很開心。

不過，年輕世代必須有意識的去看到這個現象，才能在現有資源下，主動做選擇。

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