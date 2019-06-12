一杯咖啡的時間談心 90後員工離職率降3成

分享 facebook 【文／潘乃欣 圖／廖祐瑲】

位於台北101大樓22樓、巴洛克風格的「聚Cafet′」，是台灣萊雅（LOREAL Taiwan）總部裡的員工咖啡廳，也是台灣萊雅總裁陳敏慧和90後員工「一季一聚」的起源地。

每季一次、每次一小時的面對面談話，讓台灣萊雅年輕員工的離職率下降至少三分之一。

這場名為“Chat Time”（聊天時間）的總裁聚會，只限資歷3年以下，且是1990年後出生的新進員工參加。他們與陳敏慧用一杯咖啡的時間聊天，舉凡公司生意、個人職涯或工作挫折，都是常出現的話題。Chat Time從去年開辦，至今約已有50名不重複的年輕員工參與，目前只有1個人離職。

對台灣萊雅來說，新進員工若沒待滿3年，都是人才培育和教育訓練的浪費。偏偏，為數愈來愈多的90後員工，是喜好變化、在上一輩眼中定性不足的一群職場新人。與上一代不同的工作觀，成了拉高組織流動率的主因之一。

Chat Time便在這樣的背景下展開。執行一年多來，陳敏慧和年輕人交流台灣萊雅和他國分公司的競爭與合作，討論未來持續發展電子商務通路的方向，也針對萊雅2017年起推動的組織變革「Simplicity簡化．卓越計畫」交換意見。

新世代員工各有主張，從問題中推敲實際難題

透過2017年儲備幹部計畫進入台灣萊雅，現為洗潔乳品牌CeraVe行銷專員的吳定嘉，便在Chat Time中主動針對「Simplicity簡化．卓越計畫」向陳敏慧提問。

「台灣在提升會議效率上做得很好，我想知道我們和其他國家的不同，」他說。但這類問題其實只占一部分，超過半數的談話主題，則和年輕員工的個人職涯和工作問題有關。

陳敏慧觀察，年輕員工的個人主張較鮮明，即便是面對最高主管，提問內容也大方地從個人角度切入，希望能就「我」的看法、「我」遇到的狀況，和總裁分享交流。

不過，陳敏慧很感謝他們勇敢在咖啡杯前說出個人問題。「這讓我明白他們在意什麼、目前遇到什麼困難，然後能據此調整訓練的內容和管理方式，」她說。

脫口而出的困惑，往往映射問話者當下的心境。聽到含蓄保守的問句，陳敏慧會把它當成一面鏡子，暗自推敲對方真正可能面臨的困難。

舉例來說，常有年輕員工問陳敏慧：工作遇到挫折時怎麼辦？如何做好跨部門溝通？「還有人問我如何維持工作與生活平衡？」這個問題有點超出陳敏慧意料，「但也表示我在他們眼中，是個工作與生活滿平衡的人吧？」陳敏慧笑著回顧。

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