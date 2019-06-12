掌握穿搭需求 讓顧客覺得「你懂他」

分享 facebook 【文／蘇于修 圖／廖祐瑲】

厭倦了容易撞衫的連鎖服飾品牌嗎？plain-me在眾「衣」喧嘩中，低調闖出一條獨特的路，打造出以設計品牌為主，好穿搭的服飾品牌。

Point 1：先看懂３種財務報表，創業不吃虧

「官網月流量30萬人次、Facebook累積23萬人、Instagram有6萬人追蹤、LINE@有2萬人、會員人數約12萬人、實體店面6家，跨國合作品牌超過200個。新舊客人的比例3：7。」一口氣講完，plain-me共同創辦人劉威志連眼睛都不用眨一下，對經營數字的掌握，就像直覺反應一樣。

「想創業，你至少得看懂3種財務報表：資產負債表、損益評估表、現金流量表，然後會做年度預算規畫，」劉威志過去因為不懂財報，吃過大虧，特別再三提醒。

66年次的劉威志大笑說：「當初創業，是因為天真。」念輔仁大學電子工程學系的他，因為想交女友，加上輔大學生普遍重視打扮，於是開始研究穿搭；而學弟粘丁文（Tim）喜歡鑽研美學造型，於是兩個人心想：何不合夥創業，開服飾店？再找來懂資訊的高中同學林施豪（Dalton），三人金三角團隊於焉成形。

很多人說創業不宜找好朋友，免得為錢破壞友誼。3人團隊打破這個魔咒，從2005年創業迄今，仍是並肩作戰的好夥伴。「重點是，彼此能力要互補，我管經營策略看財報，Tim負責所有跟美有關的感性面，Dalton是處理資訊等理性相關內容。各有擅場，就會彼此尊重，」劉威志說。

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