他們如何用一支影片掏出你口袋的錢？

分享 facebook 【文／廖婉書 圖／unsplash.com,ChO Illustration繪製】

Step１ 搶心占率：蔡阿嘎最強，白癡公主潛力大

在人人都能當YouTuber的時代下，眾多網紅讓人眼花撩亂。製作好看、讓網友買單的影片是基本功，還得搶下網友的心。你知道哪些YouTuber最能贏得網友的共鳴嗎？

心占率最高的前3名YouTuber為：蔡阿嘎、卡提諾狂新聞、理科太太。以知識型內容竄紅的理科太太，透過淺顯易懂的方式講述科學新知，吸引眾多網友關注，去年年底推出和蔡依林對談的影片後，更是人氣飆漲。

心占率上升幅度較多的包括「上班不要看NSFW」、「滴妹」、「白癡公主」。滴妹原與「阿滴英文」一同拍攝影片，人氣及關注度上漲後，成立個人YouTube頻道，今年3月，已突破百萬人次訂閱。而「白癡公主」的心占率雖為7.8％，但一口氣上升8個名次，表現相當亮眼。

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Step２ 廠商找代言：網友觀看模式影響廣告效益

愈來愈多企業透過YouTuber的代言或介紹來提高知名度，甚至增加消費機會。

以往企業只找名人代言，現在卻是捧著代言費找YouTuber，企業看重的是，結合網紅本身特色的代言影片，往往有哏且渲染速度快。而網友的觀看行為也會影響影片推播效益。

分享 facebook 【全文未完，完整內容請見《Cheers》222期，網址https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5094678】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】