作家葉揚／把傷痛當成一場雨 耐心等待它停

分享 facebook 【文／盧智芳 圖／卓杜信】

距離上一本《親愛的彼得先生》，整整隔了4年，葉揚才再度出書。但這本《我所受的傷》，調性卻和之前她描述夫妻生活的聰慧幽默筆觸全然不同，像是本噙著淚水，一字一句刻下的日記。

懷孕6個月時，葉揚肚子裡的女兒檢查出先天基因缺陷「愛德華氏症」，在醫師的建議下忍痛引產。葉揚記錄下這段她失去女兒的過程，也標出一個人生新的起點和終點。

葉揚的另一個身分，是高科技公司的業務主管。作家和業務一感性、一理性；一靠文字想像、一以數字務實，兩種幾乎互斥的工作性質，在她身上卻奇妙地交融。葉揚一直是優秀的業務，也享受競爭，「我看業績報表時會進入冥想狀態，腦中出現α波，」說這話時，她臉上放光，完全不折不扣是個“Super Top Sales”。

亮麗的外表、相知相惜的另一半、可愛的第一個兒子，加上屬於她的獨特天賦，連葉揚自己都在書中第一頁這麼寫：「我覺得自己的人生簡直是教科書題材，倒楣的女人都會恨我的。」

也因為如此，「公開示弱」顯得更需要勇氣，儘管已無從追溯出「脆弱」何時在社會主流價值中變成一件「可恥」的事：「很多勵志書都是前100頁講他發生什麼事，有多慘；後面100頁就講他怎麼想開了，最後50頁則是他怎麼變成一個更棒的人，」葉揚說，「可是當我還在前100頁的階段時，看到後面只覺得非常刺痛。」

葉揚坦承，這本書，完全沒寫「我是怎麼好的」：「我想為還留在那前100頁的人寫，如果你覺得很寂寞，我也還在這裡面。」

採訪葉揚當天，正是短暫的鋒面來襲，傍晚下起大雨。不過，每個鋒面都會過去，果然，第二天就放晴了。

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