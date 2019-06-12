揭祕！成功網紅都在做的4大SOP

分享 facebook 【文／張道宜 圖／unsplash.com,ChO Illustration繪製】

技能

新手

☑剪片、拍攝是最基本的技能，重要性的比重約4：6。

☐對有興趣的議題，能轉化為畫面並具備拍攝能力。

☐掌握流行話題的能力。

☐法律議題不能輕忽，例如影片、字幕字體與音樂的智財權。

全職

☐YouTube後台數據分析能力（觀眾樣貌、觸及率與互動率等）。

☐人脈累積與團隊領導能力。

☐影片節目化的製作統籌能力。

工作管理

新手

☑一個星期最少產出2支影片。

☐固定時間出片，建立創作流程與使用者習慣。

☐保持運動習慣。YouTuber在體力與精神上的消耗，不比其他工作來得少。

☐藉由時間管理，在原本工作與創作之間找到平衡點。

全職

☐粉絲互動並非必須，但建議可以建立原則（如只回覆前10位粉絲留言）。

☐一旦發現訂閱數成長趨緩，就要思考如何拓展新主題，切入過去未觸及的目標族群。

☐改變內容題材時，同時要有心理準備，可能引發原有收看族群的負面反彈。

☐開發更具商業化潛力的內容主題，有助於創造更多合作機會。

分享 facebook 【全文未完，完整內容請見《Cheers》222期，網址https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5094679】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】