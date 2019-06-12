2019品牌數位好感度調查：企業「共感行銷」靠網紅 可左右55%消費者意願

分享 facebook 【文／Cheers雜誌 圖／Unsplash.com】

如何在數位行銷上脫穎而出，搶得消費者的「心占率」？《Cheers》雜誌連續第二年與東方線上合作，獨家進行最權威的「2019品牌數位好感度」調查，在講究互動、社群、口碑轉播的時代，創造「當我們同在一起」的「共感行銷」，成為品牌贏得數位好感度的關鍵；另外，55％消費者會因網紅介紹願意使用商品，並把認同延伸到品牌和產品上。

調查鎖定25～40歲的「數位原生代」與「數位新移民」，針對食衣住行育樂等15項領域，了解他們在數位平台上對各品牌接觸頻率與溝通內容的好感度，是否將好感延伸至「最後一哩」，進行實際消費。今年的調查增添5個強調「虛實整合」行銷的領域，包括美食外送、社群平台、電商平台、電腦品牌與直銷服務。

無論老牌企業或新興平台，全都向數位靠攏，但在這個講究互動、社群、口碑傳播的領域，過度包裝或單向強力銷售的訊息，未必會讓新世代顧客買單。愈來愈多企業發現，在關鍵時刻與消費者「肩並肩」，對各種切身議題建立「我們同在一起」的「共感」，更容易贏得認同。而要營造「共感行銷」，比起過往重金禮聘明星當代言人，從素人發展出的大小網紅，似乎更具親和力。這也連帶衍生出網紅經濟下的新課題：從企業端或行銷端，該怎麼和「網紅們」合作，站上「共感行銷」的浪潮？

在這次調查中，得到3大發現：

一、網紅正紅，５５％消費者因網紅介紹願使用產品

調查發現，49.7％受訪者喜歡YouTuber的理由是「看事情的角度讓我有共鳴」，網友看網紅並非「陌生人」，更像是跟自己生活連結的「朋友」。如果網紅所吸引的目標客群，能對應品牌要主打的族群，就有助縮短品牌與消費者間的距離。

55.5％受訪者同意YouTuber對品牌或產品的描述，使他們更貼近對產品的實際需求；58.7％的受訪者因為喜歡特定的YouTuber，所以比較願意聽他的說話內容，甚至若YouTuber拍的影片有趣，67.7％的消費者會自然注意到商品內容。

網紅成為特定同溫層下的channel，會固定收看影片，比起投放廣告，品牌被看見的機會更高，超過7成受訪者因為YouTuber的介紹，對產品或品牌有更深的了解，54.6％受訪者更因此考慮使用該項品牌／產品。

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