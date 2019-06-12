骨灰級YouTuber蔡阿嘎／「百萬點閱」沒有公式 就算被罵也要挑戰觀眾

分享 facebook 【文／張道宜 圖／廖祐瑲】

從「網友」、「網路名人」、「部落客」到現在的YouTuber，蔡阿嘎（本名蔡緯嘉）一路走來11年，活脫脫就是一本台灣社群影音發展史。

一路開創〈食尚玩嘎〉、〈整個城市。都是蔡阿嘎的靠杯館〉，到〈踢館大師〉、〈環台挑戰號〉等系列，他成為全台唯三200萬粉絲訂閱級YouTuber（另兩個為：這群人、阿滴英文）。從影帝到影后，從總統蔡英文到台北市長柯文哲，都曾在他的影片登場。

蔡阿嘎不太介意別人稱他「長青樹」，倒是比較在意被說「過氣」。這也難怪，身為YouTuber，「紅」不只是夢想，更是一種「生存的必要」。「紅下去，繼續拍片，就是你的工作，不然你還能怎樣，」說得實際，但蔡阿嘎的語氣裡沒有無奈，反而是自豪。

他確實有自豪的本錢。站在台灣YouTuber的制高點，在瞬息萬變的網路戰場，「最大挑戰，就是怎麼走到現在還不被淹沒。」蔡阿嘎回憶，大約4年前開始，競爭者愈來愈多，危機意識跟著提高：「如果老狗玩不出新把戲，網友幹嘛看你？一直保持新鮮感是最難的。」

看市場：收視族群變多，卻更分眾

粉絲的愛來得快，去得更快。「不管現在你紅不紅，大概2、3個月，人氣就可能瞬間下來，很快，」蔡阿嘎的感嘆背後，帶著一點焦慮，「以前2個月有一支百萬點閱影片，就能一直活躍；但現在1、2星期沒有一支，就不行了。」

另一個挑戰，則是YouTube的收看族群愈來愈廣，也愈來愈分眾。過去作為收視主力的學生族群，陸續投身職場或走入家庭；同時網路滲透率也持續下探年齡底線，青少年甚至兒童也成為YouTuber的「客戶」。

客群不同，喜愛內容各異其趣，要抓住他們的眼球，就得不斷適應與變形。

蔡阿嘎以自己為例，他的收視主力客群落在25〜35歲，與自己年紀差不多。將心比心讓他更容易滿足這個「輕熟」世代的視聽胃口；另一方面，他並不以此滿足，希望觸及更年輕的觀眾。

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