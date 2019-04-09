學會愛 先從說「謝謝」開始

分享 facebook 【文／女王口述,廖婉書整理 圖／廖祐瑲】

作者岸見一郎寫了《被討厭的勇氣》後，使得心理學家阿德勒的思想流行了起來，我也因此開始閱讀這位作者的作品。

《為愛徬徨的勇氣》談的是愛和幸福的方法，書中的觀點務實，和我自己的個性很像，我也很認同。

比如說，很多人都在追求怎麼被愛，但你應該先學會「怎麼去愛」，作者認為愛是一種方法和技術，就像婚姻，雙方因為相愛而結婚，但為什麼多年後卻成為怨偶、甚至離婚？

我發現，許多人不知道怎麼經營愛，而什麼都不做的話，是無法得到幸福的，真正該思考：怎麼做才能讓兩人都幸福，這很重要。

作者提到，要實現愛，自己也要是個有勇氣的人，不害怕失去，而且比起自己，會更在意你愛的人是否幸福。我在自己的新書中，也有提到同樣的觀點。

比起年輕時認為，你要讓我幸福，我才會開心，現在反而覺得，幸福是看到另一半也幸福，尤其結婚後，這種感覺更強烈。

以前朋友都說：婚姻是愛情的墳墓，但結婚4年，我和先生的感情愈來愈好，也不時為對方安排驚喜，像我會觀察另一半想去哪玩，然後著手安排。所以，我後來跟朋友說，婚姻的墳墓是自己挖的，是天堂還是地獄，都看自己怎麼經營。擺爛的話，當然會成為墳墓！

有人會問：愛人和被愛，哪一方比較幸福？以前，我可能覺得是被愛，但婚後反而認為，愛人和被愛是可以並存的。因為彼此相愛，不才是最幸福的嗎？

你要成為一個大方的人，給對方愛、關心、照顧，而不是常說：為什麼你都不對我好，很多事可以從自己做起，怪罪對方的同時，要想想自己是否做到。互相付出，才能在感情裡得到成就感。

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