這個反問 讓她職位三級跳

分享 facebook 【文／潘乃欣 圖／廖祐瑲】

「你有什麼問題要問我？」一場求職面談收尾前，不少面試官會把提問權拋還給求職者，藉此掌握對方對這份職缺感興趣的程度，以及他們在面試前做了多少準備。

這道反問，經常是面試的勝負關鍵。套用在1977年次的JINS台灣總經理邱明琪身上，也是如此。

台灣大學日本語文學系畢業後，邱明琪進入媒體工作，當過新聞記者、做過節目、出過書，也曾從事媒體購買和主管特助，嘗試過多樣的職務類型。

37歲那年，她的職涯更是大轉彎，從傳播領域跨足到眼鏡零售業，成為日本平價眼鏡連鎖品牌JINS在台展店的第一任副總經理。

37歲後換個全新跑道，從零開始，並不是容易的決定。在獵人頭顧問的安排下開展面談流程，邱明琪歷經人力資源、赴台灣拓點主管、行銷與社長共4位日本高階主管的面談，最後再花超過1個月的時間思考，才答應接下這份工作。

進入JINS之前，邱明琪曾駐日本工作長達12年，操刀日本電視台（Nippon TV）與台灣中天電視台合資的黑劍製作公司，身兼中天電視策略發展部副總監與東京支局長，是這家合資公司在日本的經營主力。JINS找上她時，黑劍製作公司的業務正要穩定起飛。

功課要做足：勇敢提問，協助雙方對焦

讓她放下自己全力打造的新事業，勇敢跨出這一步的關鍵，是當時與JINS社長田中仁的那一場面談。

「為什麼要在台灣展店？」「想在台灣達成哪些目標？」雖然不曾從事零售業、不了解物流，邱明琪仍在正式面談中，主動對田中仁提出這兩個問題。而她收到的答覆，讓她明白JINS對台灣市場以及台籍主管的重視。

同時，JINS願意對海外據點釋出自主營運空間，也符合邱明琪下一階段想挑戰的目標。一問一答間，JINS確認邱明琪確實是他們想找的人，而邱明琪也確認這是值得她轉彎投入的工作。

作為快時尚品牌，JINS透過平價和30分鐘快速配鏡的策略，成功在日本做出市場差異化。田中仁看上台灣使用眼鏡的人口攀升，再加上喜好變化的消費特點，決定深耕。

若要順利打入市場，延攬在地化的行銷與宣傳人才是關鍵。熟諳台灣的媒體與日文，且具備日本工作經驗的邱明琪，自然成了JINS亟欲爭取的人選。

雖然是由JINS主動邀約面試，邱明琪仍做足功課赴約，並有效凸顯自己的差異化。正因為這些不馬虎的細節，讓本來只打算在台灣延攬行銷主管的JINS，最後給了邱明琪副總經理的位置。

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