把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

分享 facebook 【文／張道宜 圖／廖祐瑲】

肩負全球第二大電子書平台「樂天Kobo」在台灣的數位閱讀業務，剛滿40歲的台灣樂天Kobo營運部長周立涵，截至去年底，他衝出14萬會員數、比2017年底成長180％的漂亮成績單。

但攤開周立涵的履歷，卻沒有他的戰功來得漂亮：逢甲大學主修都市規劃畢業，當兵後到英國攻讀行銷碩士，2007年出社會時，已經是27歲的「老菜鳥」。

沒有富爸爸、沒有顯赫履歷，周立涵的職涯從基層開始。在朋友介紹下，他先到維斯整合行銷當公關AE，因為在服務過程中，燃起對品牌行銷的熱情，15個月後轉到淇譽電子旗下音響品牌Auluxe擔任品牌行銷。15個月後再轉戰筆記型電腦品牌微星擔任行銷副理，負責泰國與印度等國筆電銷售業務。

2011年9月，從待了2年3個月的微星電腦「畢業」，周立涵轉投當時在電商已經有一定成績的博客來網路書店，建構當時正起步的3C網路賣場，負責開發廠商與產品，並且策劃行銷活動。

每個經歷都是養分，累積下一個工作的籌碼

雖然在一個通路為王、電商崛起的時代，這個決定現在聽起來並不特立獨行，但當時周立涵的決定卻是旁人、甚至同事無法理解的。「那時候很少人從品牌轉到通路去，」他坦言。

傳統行銷人總認為通路是為品牌服務，甚至有「通路比較low」的誤解；「但我在泰國跟當地通路商打交道時，發現他們很多乍看不合理，但卻接地氣的行銷手法，真的能把筆電賣完。」被通路經營打開好奇心的周立涵，因此決定一腳跨入電商領域。

一加入博客來，周立涵很快就感受到環境的差異。「有一天，主管問我，是否可能一個星期營收增加2,000萬元，」他估算，當時iPad一台超過新台幣1萬元，如果賣出2,000台，2,000萬元業績不是問題。

但周立涵立刻遇到問題：「廠商只能給我95折進價，等於毛利只有5％。」不過，在老闆同意下，最後以9折價格出售。果然，「不到一天就一掃而空，從出手到最後進帳2,000萬元，只花了1個星期。」

「賠本生意也能做？」這是周立涵過去賣音響或筆電時，無法想像的事情。「我學到做生意的手段不是只有『賺錢』一條直線而已，」他解釋，「要有賺錢的產品，也可以有不賺錢的項目，就看產品怎麼分配，最後促成整體營收目標。」

同樣的道理，在個人職涯上也適用。他不諱言，每次換跑道時，薪水並不好談。甚至有一次轉職，薪資只比前一份工作多了3,000元。

但周立涵比喻，求職就像行銷，未必每次都能談到理想待遇，但把握每次經驗，就有機會在身上組合出更好的能力籌碼。

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