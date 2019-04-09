有問題就問 永遠別怕說「不知道」

分享 facebook 【文／盧智芳 圖／卓杜信】

40歲的馬萬鈞濃眉大眼，穿著格子襯衫牛仔褲時，完全流露出研究生般的書卷氣。我們對了一下畢業年屆，他馬上笑著叫我「大學姊」，爽朗的臉上，一點都沒有所謂「台灣之光」的身段與傲氣。

但馬萬鈞是充分有理由為自己感到驕傲的。他與南加州大學團隊共同研發的「臉部捕捉特寫技術」，包括電影《阿凡達》、《班傑明的奇幻旅程》、《玩命關頭7》，到最近上映的《艾莉塔》，都曾使用。為了表彰這項技術的貢獻，包括馬萬鈞在內的3人團隊，今年獲得奧斯卡科學技術成就獎的肯定。他也是繼導演李安之後，第2位贏得奧斯卡獎的台灣人。

目前，馬萬鈞與另外兩人都任職於Google虛擬實境部門，團隊負責人即是他在南加大的指導教授戴貝克（Paul Debevec）。

從台灣大學資訊工程學系、資訊工程研究所一路念到博士班，馬萬鈞自認，他並不是特聰明的學生，但「我想要認真的時候，我會認真。」

一直待在羅斯福路校區，當時他有股強烈的念頭想出國看看，於是2005年申請了國科會的「千里馬計畫」，進入南加大研究機構Institute for Creative Technologies，跟著戴貝克的團隊研究數位演員技術，為期1年。

「想到什麼就去做，不用管會不會成功，」馬萬鈞說。他從來不是那種精心算計下一步的個性，反正「千里馬計畫」申請不成也沒損失，但硬是被他申請到了；本來期滿就該回來，但對方主動延攬他留下。

2年後，馬萬鈞回台完成博士學位、服完兵役，再申請了1年博士後研究，回到同一個實驗室，此後進入紐西蘭的著名電影後製公司「威塔數位」（Weta Digital）、遊戲公司「動視暴雪」，乃至於Google，展開他的國際職涯。

一路上，馬萬鈞從沒找過工作，全都是師友引薦。「我能想的，就是把研究做好，」他說。至於其他現實問題，還沒碰到不必杞人憂天，就算碰到，說不定，也已經有人幫忙解決了。

談話間，馬萬鈞好幾次用「天真」來描述自己。他說，他的工作哲學很簡單，第一是樂觀，第二是相信「謀事在人，成事在天」。而既然有樂觀做前提，真正重要的就是「謀事在人」，對「成事在天」反倒不必太煩惱。

世界級的殊榮得來不易，不過，在馬萬鈞發亮的眼神中，成功的理由，看來卻格外單純――或許就是始終如一的專注，再加上“Nothing to lose”的行動力，這兩項武器就夠帥氣，足以克服各種複雜與險阻了！

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