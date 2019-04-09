各階段換跑道 先回答這幾個問題

分享 facebook 【文／廖婉書 圖／unsplash.com】

年齡階段不同，自然對轉職各有考量點。

《Cheers》雜誌特別為25、35、45歲時換跑道應做的準備，整理出3個關鍵字和9個思考，讓你在選擇前先自我檢視，每次改變都更上層樓。

#學習

25歲，累積正確的工作態度和習慣

思考1：我能從錯誤中學到東西？

《Forbes》的專欄文章〈20件20歲不懂的事〉中強調，千萬別等別人催促才起身做事。不過新人犯錯很正常，就算做錯，也能從中得到經驗值。

如果想盡快融入新工作，一定要開口問。線上平台Medium發表的文章〈如何在一週內學會工作6個月要做的事〉指出，把握機會發問，就算問錯問題也無所謂，千萬別不懂裝懂又不問。

思考2：是否能建立「帶著走」的能力

第一份工作很少是最後一份工作，因此更要思考：能在職涯帳戶存下多少「帶著走的能力」，而不是非得依附於組織光環。這些「存款」不斷增加，才能成為日後挑戰更好工作的「籌碼」。

思考3：這份工作能否讓我成長？

作為職場新手，此時最重要的功課，莫過於把自己當成海綿，不斷吸收和學習。評估工作最重要的面向，不只是有形薪酬，更是無形經驗的累積。

華爾街對沖基金巨頭史丹利・德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）曾說：在職涯初期，如果有人要你從「好的導師」和「高薪」中擇其一，請務必選好導師。

好的導師能指引正確方向，降低你走錯路的風險。換言之，從工作本身能學到什麼？這家企業的文化是否鼓勵員工成長，讓你有更高的機會在環境中遇見好導師？都是決策關鍵。

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